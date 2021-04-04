«Зенит» — «Химки». Прогноз: Глушаков и Мирзов оставят «Спартак» в чемпионской гонке

5 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех клуба из Подмосковья оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 5 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (05.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая встречает 24-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по семь игр.

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Программа 24-го тура чемпионата России завершится в понедельник, 5 апреля, одним поединком. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Химки». К действующему чемпиону, который пытается защитить свой титул, нагрянет клуб, вернувшийся в главный дивизион страны после долгих скитаний по ФНЛ.



На старте сезона, когда химчан тренировал ещё Дмитрий Гунько, результаты были совсем слабые. Сходу вспоминаются 2:7 от «Краснодара», что, собственно, и стало финальной точкой для бывшего тренера московского «Спартака». В тот момент команда зависала на дне турнирной таблицы, казалось, что за сохранение прописки в элите придётся бороться до последнего.



Однако вдохнуть жизнь в коллектив сумел Игорь Черевченко, который до этого плодотворно работал с тульским «Арсеналом». Специалист подрихтовал состав, внедрил новичков и поставил куда более агрессивный (можно даже сказать — современный) футбол в атаке. Появились новые лидеры. Например, тот же Резиуан Мирзов сейчас стабильно приносит пользу и совершает результативные действия.

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А к возобновлению первенства после международной мартовской паузы красно-чёрные подходят в сумасшедшей форме. Во-первых, они не проигрывают в РПЛ уже десять туров подряд, а, во-вторых, одержали за это время целых восемь побед. Подобным не сможет похвастаться даже лидирующий «Зенит»! Потрясающий отрезок для выходца из ФНЛ.



Такая уверенная серия не могла не отразиться положительным образом на турнирном положении химчан. После 23-го тура они уверенно шагают на девятом месте с 35 очками в активе. Отрыв от зоны вылета астрономический — 21 пункт. Тут надо добавить, что «Уфа» уже сыграла в 24-м туре, а форма «Тамбова» оставляет желать лучшего. В общем, за прописку в РПЛ можно не волноваться.



Понятно, что «Зенит» — явный фаворит предстоящего поединка. Ему и с отстающим на четыре пункта в таблице «Спартаком» за чемпионство нужно бороться, и с формой серьёзных проблем не наблюдается. В тех же десяти последних турах чемпионата России потерпели всего одно поражение и одержали шесть побед.

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Да и лучше петербуржцев в данный момент домашние игры никто не проводит. За 12 поединков на своём поле успели одержать десять побед, наколотив 39 мячей. То есть в среднем за раз забивая даже больше трёх штук. Однако сегодняшним «Химкам», на наш взгляд, по силам как минимум потрепать нервы команде Сергея Семака.



Всё же химчане и сами не имеют проблем с результативностью, в десяти предыдущих турах оформили 17 голов. Стоит также упомянуть и о том, что сразу девять футболистов «Зенита» отправлялись в расположения национальных команд и с основным составом не тренировались. Проблем с сыгранностью в первом матче после окна избежать будет трудно.



А потому мы бы проверили ставку «гости забьют» за коэффициент 1.93. Оборону сине-бело-голубых в последнее время непросто назвать эталонной. Альтернативный вариант — Ф2 (+1.5) за 2.12. Форму «Химки» набрали очень приличную, хозяевам придётся сильно постараться, чтобы выиграть. Если повезёт, подопечные Черевченко вполне способны зацепить очки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Химки» 5 апреля 2021 года

«Зенит» без сомнения выйдет на предстоящую игру фаворитом, родное поле только на руку. Однако у «Химок» Игоря Черевченко есть все шансы, чтобы испортить действующему чемпиону возобновление чемпионата России. На наш взгляд, как минимум забить подмосковный клуб вполне может. У хозяев было широкое представительство в сборных, показать лучший футбол вряд ли удастся.



Ставка: «Химки» забьют за 1.93.