«Бавария» — «ПСЖ», «Порту» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 7 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 апреля.
На что ставить в футболе 7 апреля
Главное событие дня вновь Лига чемпионов. Суперматч «Бавария» — «ПСЖ», повторение прошлогоднего финала турнира! Кроме того, «Порту» сыграет с «Челси».
Два четвертьфинала пройдут в Кубке России. «Уфа» уже без Рашида Рахимова постарается огорчить «Ахмат», а «Сочи» сыграет с «Локомотивом».
Интереснейший матч в Серии А: «Ювентус» принимает «Наполи». Здесь же лидер –«Интер» — сыграет с «Сассуоло». А в испанской Примере сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Это повторение финала Кубка Короля трёхдневной давности.
На что ставить в хоккее 7 апреля
В КХЛ третий матч в серии «Ак Барса» и «Авангарда». Казанцы дважды уступили дома и полны решимости вернуться в игру. Посмотрим, получится ли у команды Дмитрия Квартальнова сделать это. После полуночи 5 матчей в НХЛ.
На что ещё ставить 7 апреля
В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» на выезде сыграет с греческим АЕКом.
В мужской волейбольной Суперлиге в «Финале шести» завершится групповой этап. «Кузбасс» и «Локомотив» уже в полуфинале и распределят первые два места в группе Б. А в группе А варианты возможны: всё решится в матче «Динамо» и «Факела». Питерскому «Зениту» остается ждать результат.
- 7 апреля 2021
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- 5 апреля 2021
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