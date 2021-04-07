«Бавария» — «ПСЖ», «Порту» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 7 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 апреля.

На что ставить в футболе 7 апреля

Главное событие дня вновь Лига чемпионов. Суперматч «Бавария» — «ПСЖ», повторение прошлогоднего финала турнира! Кроме того, «Порту» сыграет с «Челси».



Два четвертьфинала пройдут в Кубке России. «Уфа» уже без Рашида Рахимова постарается огорчить «Ахмат», а «Сочи» сыграет с «Локомотивом».



Интереснейший матч в Серии А: «Ювентус» принимает «Наполи». Здесь же лидер –«Интер» — сыграет с «Сассуоло». А в испанской Примере сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Это повторение финала Кубка Короля трёхдневной давности.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.

На что ставить в хоккее 7 апреля

В КХЛ третий матч в серии «Ак Барса» и «Авангарда». Казанцы дважды уступили дома и полны решимости вернуться в игру. Посмотрим, получится ли у команды Дмитрия Квартальнова сделать это. После полуночи 5 матчей в НХЛ.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 3-й матч: Квартальнов предсказуем. Хартли всё предвидел Омичи забрали оба матча в Татарстане. И удача тут ни при чём.

На что ещё ставить 7 апреля

В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» на выезде сыграет с греческим АЕКом.



В мужской волейбольной Суперлиге в «Финале шести» завершится групповой этап. «Кузбасс» и «Локомотив» уже в полуфинале и распределят первые два места в группе Б. А в группе А варианты возможны: всё решится в матче «Динамо» и «Факела». Питерскому «Зениту» остается ждать результат.