«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 3-й матч: Квартальнов предсказуем. Хартли всё предвидел

Омичи забрали оба матча в Татарстане. И удача тут ни при чём.

7 апреля состоится третий матч полуфинала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Ак Барса» идёт за 2.89.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.45, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.78. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс» (07.04.2021)

Два раунда Кубка Гагарина позади. Борьбу за трофей начинали 16 клубов, к апрелю остались только четыре. Это лучшие из лучших: все команды по итогам регулярного чемпионата финишировали в своих конференциях первыми или вторыми. Теперь они играют в финалах конференций.

Всё о сборной России на Евро-2020. Чего ждать от команды Черчесова? Петербург – Копенгаген. Что дальше и будет ли это дальше?

В воскресенье, 7 апреля, состоится третий матч на Востоке. Серия переехала из Татарстана в Московскую область. «Авангард» в Балашихе примет «Ак Барс» на «Арена Балашиха», начало — в 19:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу подопечных Боба Хартли, которые забрали обе игры в Татарстане.

Казанцы могут жаловаться только на себя. Всё необходимое для приемлемого начала серии у них имелось. Свой лёд — это понятно, речь даже не об этом. В большинстве они играли гораздо чаще: в обоих случаях получали по шесть минут штрафа, а гости — по десять. Пара лишних возможностей реализовать численное преимущество — огромная фора. По крайней мере для решающих стадий плей-офф.

На вторую игру не вышел опытнейший Алексей Емелин, получивший травму (как минимум завтра его точно не будет). Пришлось больше доверять молодому Семёну Чистякову (11,5 минут) и давать шанс Максиму Гончарову, который не выходил на лёд с января. Последний отметил возвращение эпичным полётом на скамейку запасных. Лишние минуты для спецбригад и кадровые проблемы оппонента в обороне — исходные данные замечательные.

«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: в гостях у Нобоа и Заболотного машина Николича заглохнет «Локо» в отличной форме в 2021 году, но на своём поле сочинцы не проигрывают 18 туров.

На выходе получилась одна шайба за 120 минут. В большинстве, после отскока от борта и рикошета от конька защитника. В равных составах вообще не забили ничего. После такого говорить о невезении и мусорных голах просто нелепо. Если в финале конференции не хватает даже пары лишних удалений, удача тут ни при чём.

Разумеется, подопечные Дмитрия Квартальнова создавали моменты и имели возможности зацепиться. Да, Шимон Грубец оказался очень хорош и достаточно выручал. И всё же следует признать: чех надёжен, сохраняет высочайшую концентрацию, однако стоять на ушах от него не требуется. По большей части он берёт то, что должен брать. Минимум неприятных отскоков, уверенная игра клюшкой. И всё же нерешаемых задач перед ним не ставили.

Остальное делают грамотные действия омичей в обороне и предсказуемость атаки «Ак Барса». Трафика перед Грубецом практически нет (по меркам решающих стадий плей-офф, естественно), присутствие на пятачке не ощущается. «Ястребы» постоянно находятся на линии броска, пачками ловят шайбы на себя и здорово зачищают пространство перед воротами.

«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев уволил Мусаева, а теперь хочет в полуфинал Кубка России В шести последних очных встречах грозненцы одержали пять побед. У тонущей «Уфы» нет шансов.

В Татарстане найти противоядие Дмитрий Квартальнов не сумел. Даже несмотря на возвращение Стефана Да Косты. Теперь подопечные Боба Хартли чувствуют себя полными хозяевами положения. А казанцам явно непривычно (и некомфортно) находиться в состоянии, когда земля уходит из-под ног. Во второй встрече это было особенно заметно.

Большое количество бросков наудачу и поспешных действий, много брака. Даже в формате «6-на-4» в концовке не придумали ровным счётом ничего, хотя времени имелось достаточно. Пара бросков в защитников, после чего даже войти в зону толком не получалось. Системная команда Квартальнова эпизодами сбивалась на суету и броуновское движение. И это, конечно, блестяще говорит о работе, которую проделал тренерский штаб Боба Хартли и его хоккеисты.

Значит ли это, что зелёные обречены? Разумеется, нет. В первой игре всё решил рикошет в концовке, а сутки спустя никто не мешал Найджелу Доусу попадать в пустые ворота при 0:0. Проще всего для казанцев списать подобные эпизоды на банальное невезение. Но это неправильно, а главное — опасно. Надо найти смелость и заглянуть глубже. Скорее, дело в нервозности и неуверенности. Которые умножаются на качественную работу противника и приводят к 0-2 в серии.

«Реал» — «Ливерпуль». Прогноз: мадридцы без Серхио Рамоса — подарок судьбы для Клоппа Кто остановит Мо Салаха, если капитан «Реала» не сыграет из-за травмы?

Есть ощущение, что в третьей игре омичи снова будут удаляться чаще и возможности реализовать лишнего гости получат. На пару дружелюбных свистков в пограничных ситуациях горящая в финале конференции команда может рассчитывать. Имеет смысл проверить гол «Ак Барса» в большинстве, но на момент написания текста этой ставки в линии букмекеров не было. Потому придётся искать что-то ещё.

Обращает на себя внимание планка тотала. Аналитики совсем не ждут результативности, потому даже на тотал больше 3.5 шайбы дают нестыдный коэффициент 1.68. А на ТБ 4 гола вообще предлагают больше двойки. Понятно, что играть без средней зоны на столь поздней стадии никто не станет, но на четыре шайбы мы вполне можем рассчитывать.

Логика следующая. Казанцы находятся на грани пропасти, что увеличивает нервозность и вероятность ошибки. Отыграться у такого «Авангарда» с 0-3 практически нереально. Но и сами они забросили в Татарстане явно меньше, чем заслуживали. Шимон Грубец хорош, но прежде за тремя-четырьмя мощными матчами у него довольно часто следовал провал.

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа. Прогноз букмекеров: Цыганский король останется непобеждëнным Нас ждëт настоящая рубка, но у Фьюри всё-таки больше шансов.

Кроме того, Дмитрий Квартальнов должен понимать, что нужны изменения. Не глобальные, конечно. А вот точечные сюрпризы вполне вероятны: с предсказуемым нападением омичи справляются, придётся предложить что-то ещё. Рассчитываем на пару домашних заготовок и бодрый хоккей, при котором зрители увидят четыре-пять шайб.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2021 года

Омичи привезли из Татарстана две победы, поставив соперника на край пропасти. Атака «Ак Барса» выглядела слишком прямолинейно, без корректировок и точечных изменений не обойтись. В то же время выбросить из головы мысли о 0-2 в серии практически нереально, что только увеличит нервозность и вероятность ошибок со стороны казанцев. Потому четыре-пять шайб мы тут наверняка увидим.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.68.