Американский миллионер проигрался на «Мартовском безумии». Рекордная ставка не сыграла

Мог бы увеличить ставку в девять раз, но что-то пошло не так.

«Мартовское безумие» — одно из важнейших спортивных событий в США. Так называют финальный турнир чемпионата страны по баскетболу среди команд первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Он проходит с середины марта до начала апреля.

В период «Мартовского безумия» в США даже падает скорость подключения к интернету — слишком много болельщиков смотрят матчи онлайн. Это культура студенчества — даже спустя многие годы выпускники университетов болеют за свои альма-матер. По последним данным, за матчами «Мартовского безумия» следят более 100 млн болельщиков.

В этом турнире принимают участие 68 команд. 32 команды попадают в «Мартовское безумие» автоматически как победители своих конференций. Остальных определяет специальная комиссия, исходя из количества побед и силы соперников. Восемь слабейших, по мнению специальной комиссии, играют дополнительный раунд. Четыре победителя входят в сетку из 64 команд.

Разумеется, турнир становится настоящим раздольем и для любителей ставок. В этом году букмекер Draftkings принял рекордную для NCAA ставку. Правда, к рекордному выигрышу она не привела.

Кто сделал ставку

Американский бизнесмен Джим Макингвейл известен своей любовью к ставкам на спорт. Макингвейл — владелец мебельной империи, у него даже есть прозвище «Матрас Мак». Чтобы сделать ставку, он совершил перелёт из Хьюстона в Колорадо-Спрингс, где ставки легализованы. Прямо в аэропорту Макингвейл поставил $ 1 млн на победу «Хьюстон Кугарс» в «Мартовском безумии» с коэффициентом 9.00, после чего улетел обратно.

«Чтобы добраться туда, потребовалось 2 часа и 15 минут. Я вышел в аэропорт, сделал ставку в мобильном приложении. Затем вернулся в самолёт и улетел. Это студенческий баскетбол, в нём всякое бывает. Я думаю, что у «Хьюстона» неплохие шансы попасть в «Финал четырёх». А там может случиться всё», — заявил «Матрас Мак».

Таким образом, в случае успеха Макингвейл получил бы $ 9 млн, что стало бы рекордным выигрышем по ставке на NCAA.

Как развивались события

Макингвейл сделал ставку перед полуфиналом регионального этапа, где «Хьюстон» играл против «Сиракьюз». В этой встрече «Кугарс» уверенно победили 62:46.

Затем «Хьюстону» предстояло сыграть против «Орегона» в матче за право сыграть в «Финале четырёх». Здесь команда Мака ударно провела первую половину, выиграв её 34:17. Во второй половине «Орегону» удалось сократить отрыв до шести очков, но и только. Таким образом, «Хьюстон» прошёл в «Финал четырёх».

Перед матчем с «Бэйлором» в полуфинале мебельный магнат сделал всё, чтобы увеличить армию поклонников «Хьюстона». Он пообещал посетителям раздать бесплатно матрасы посетителям магазина, если «Кугарс» смогут победить в «Финале четырёх». Но его чаяниям не суждено было сбыться.

Всё было решено уже в первой половине, которую «Бэйлор» выиграл со счетом 45:20. Всё, что удалось сделать «Хьюстону», это сократить разрыв до 19 очков по итогам встречи. Таким образом, ставка бизнесмена оказалась неудачной, он лишился $ 1 млн. Ну а «Бэйлор» в итоге выиграл «Мартовское безумие», в финале обыграв непобедимую по сезону «Гонзагу» 86:70.

Правда, Джим Макингвейл не слишком этому расстроился, всё-таки для его мебельной империи потеря $ 1 млн не такая большая. А вот внимание к своему производству магнат привлёк точно. Возможно, он остался и в выигрыше. Чего желаем и вам!