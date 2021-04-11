«Сельта» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги может расслабиться — Лига чемпионов уже в кармане

12 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу андалусийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «Сельты» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч испанской Примеры «Сельта» — «Севилья» 12 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья» (12.04.2021)

Закрывать программу 30-го тура чемпионата Испании доверено «Сельте» и «Севилье». Это единственная игра понедельника, свисток судьи раздастся в 22:00 мск. Соперники чувствуют себя хорошо и находятся в верхней части турнирной таблицы, хотя прямыми конкурентами их никак не назвать.



«Севилья» более чем комфортно расположилась на четвёртом месте в Ла Лиге. Если ещё месяц назад подопечные Хулена Лопетеги могли задуматься о месте в топ-3, то сейчас медали выглядят чем-то из разряда мечты — до «Барселоны», идущей на третьей строчке, семь очков. При этом каталонцы явно не планируют оступаться, поражение в «эль класико» только добавит мотивации.



Расположившись на четвёртой позиции, «Севилья» практически гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Ближайшим преследователем андалусийцев является «Реал Сосьедад», который отстаёт уже на 12 пунктов. Такое преимущество вряд ли можно растерять в оставшихся турах, ведь ниже определённой планки красно-белые не опускаются.



«Сельта» набрала 37 очков в 27 матчах, что на девять пунктов меньше, нежели у «Бетиса», который находится в зоне Лиги Европы. Безусловно, шансы на попадание в еврокубки не самые высокие, однако и невыполнимой такую задачу назвать нельзя. Клубу из Виго надо побеждать, ведь все за пределами топ-4 исправно допускают осечки. А значит, дают шансы.



Очная встреча первого круга завершилась яркой победой андалусийцев со счётом 4:2. Впрочем, тогда команда Лопетеги не имела права проигрывать — «Барселона» и «Реал» буксовали, а «Севилья» какое-то время даже находилась в чемпионской гонке. Тем не менее даже на чужом поле «Сельта» сумела забить дважды. Аутсайдер даже вёл в счёте, однако удержать преимущество не сумел, дважды пропустив в концовке.



В целом же в последние годы «Сельта» более чем комфортно чувствует себя в домашних матчах с «Севильей». Три последних поединка на стадионе «Балаидос» завершались победами хозяев. Более того, в двух из них «Севилье» даже не удавалось забить — 4:0 и 1:0. А это уже серьёзный аргумент в пользу хозяев.



Особенно стоит отметить тот факт, что в четырёх из пяти последних матчей Ла Лиги «Сельта» забивала и пропускала. На этом отрезке забила восемь голов и столько же пропустила. «Севилья» играет скромнее — шесть забитых и всего два пропущенных в пяти матчах. Впрочем, тон в предстоящей игре должна задавать «Сельта», а потому вполне вероятно, что игра раскачается. С открытыми соперниками красно-белые часто выдают верх.

От этого и оттолкнёмся. Можно рассмотреть тотал больше 2.5 гола с прекрасным коэффициентом, однако подстрахуемся на случай счёта 1:1, который может устроить обе стороны. И возьмём классический «обе забьют» за 2.06.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья» 12 апреля 2021 года

Острая необходимость победить погонит «Сельту» вперёд, а «Севилья» будет лишь рада такому развитию событий — на контратаках подопечные Хулена Лопетеги действуют классно. Специалисты сомневаются в большом количестве забитых мячей, однако сделаем ставку на то, что оба коллектива забьют хотя бы по голу. Коэффициент более чем привлекательный.



Ставка: «обе забьют» за 2.06.