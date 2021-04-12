Карен Хачанов — Ласло Джере. Прогноз: настоящее испытание для россиянина в Монте-Карло

В 2021 году Джере успел выиграть на грунте титул, а Хачанов не провёл на этом покрытии ни единого матча.

13 апреля Карен Хачанов и Ласло Джере сыграют в матче первого круга соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Хачанова. Ставки на победу 23-й ракетки мира принимаются с коэффициентом 1.60, успех серба оценён коэффициентом 2.35.

Коэффициенты букмекеров на матч в Монте-Карло Карен Хачанов — Ласло Джере 13 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карена Хачанова и Ласло Джере получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 2.15. На третий сет можно поставить за 2.52.

Анализ матча турнира в Монте-Карло Карен Хачанов — Ласло Джере (13.04.2021)

Жеребьёвка основной сетки соревнований в Монте-Карло вряд ли порадовала Карена Хачанова — в первом же круге россиянину предстоит сразиться с мастером по игре на грунте Ласло Джере. Оба трофея, которые завоевал 25-летний серб, были добыты именно на этой поверхности. Первый соперник мог бы оказаться куда проще.

Впрочем, и Хачанов достаточно комфортно чувствует себя на грунте. Пусть уроженец Москвы и не выигрывал трофеи, однако его лучший результат на турнирах «Большого шлема» был добыт именно на самом медленном покрытии в большом теннисе — в 2019 году Карен пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

О любви Джере к грунту говорит и тот факт, что даже до старта общепринятого грунтового сезона он успел провести на «красных кортах» уже десять матчей. И сделал это здорово: выиграл турнир в Сардинии и пробился в финал соревнований в Кальяри. Всего же в активе Ласло семь грунтовых побед в 2021 году при трёх поражениях. Что касается Хачанова, то он в текущем сезоне пока выступал исключительно на харде.

Джере комфортно чувствует себя с соперниками, проповедующими схожий с Хачановым игровой стиль. То есть имеющих мощную подачу и достаточно плоские удары с задней линии. Ласло с удовольствием держит оборону на задней линии и ждёт ошибки соперника. Учитывая характер Карена, подобные ошибки могут преследовать его на протяжении всего поединка.

Предыдущий официальный матч россиянин провёл более двух недель назад, в то время как Джере лишь в минувшее воскресенье играл в финале соревнований в Кальяри. Безусловно, Хачанов готовился к грунтовому сезону и провёл большую часть времени на корте, однако соревновательный теннис и игра на тренировках разнятся. Это ещё одно небольшое преимущество, которым может воспользоваться серб.

Нельзя не отметить некоторую стагнацию Карена Хачанова. Пару лет назад он виделся самым перспективным российским теннисистом, однако сперва Даниил Медведев, а потом и Андрей Рублёв существенно превзошли его по результатам. Более того, уже в ближайшее время Карен может стать четвёртой ракеткой России — феноменальный Аслан Карацев продолжает восхождение в рейтинге АТР.

Безусловно, успехи соотечественников должны лишь замотивировать Карена, однако нельзя списывать со счетов и суровую реальность. А она такова: 24-летний россиянин не показывает тот уровень тенниса, который ему пророчили ещё каких-то пару лет назад.

Лёгкой прогулки у россиянина точно не будет, оппонент опасен. Вполне вероятна даже победа серба, так что стоит рассмотреть П2 за 2.35. Мы же предпочтём ставку на классический верх — тотал больше 21.5 гейма.

Ставки на матч турнира в Монте-Карло Карен Хачанов — Ласло Джере 13 апреля 2021 года

К форме Хачанова имеется немало вопросов. Россиянин давно не играл в соревновательном режиме, последние матчи на харде не впечатляли. В то же время Джере явно на ходу, а уж на своём любимом покрытии и вовсе готов к серьёзным свершениям даже в рамках столь серьёзного турнира. Можно смело предположить, что серб даст бой россиянину и сделает всё для выхода во второй круг соревнований.

Прогноз: тотал больше 21.5 гейма за 1.79.