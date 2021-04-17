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Ставки на спорт сегодня, 17 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Что смотреть 17 апреля
Пётр Кондаков
«Локомотив» — «Ростов», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи. Что смотреть 17 апреля
У Гончаренко очередная попытка обыграть «Зенит», но уже с новым клубом.
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2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 17 апреля.

На что ставить в футболе 17 апреля

Как и всегда, суббота — большой футбольный день. 26-й тур стартует в РПЛ. Два интереснейших матча: «Локомотив» принимает «Ростов». Если команда Марко Николича снова победит – её амбиции попасть в Лигу чемпионов станут более чем реальными. «Краснодар» сыграет с «Зенитом». Посмотрим, сможет ли Виктор Гончаренко настроить команду, которая уже либо в отпуске, либо попрощалась с клубом. В первой игре не получилось, может быть, получится разозлиться в игре против лидера? Кроме того, «Ахмат» примет «Химки», а «Ротор» — «Динамо».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
17 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону

В Испании «Атлетик» и «Барселона» разыграют Кубок страны. Баски совсем недавно проиграли «Реалу Сосьедад» в финале Кубка прошлого сезона, теперь попробуют преуспеть в новом розыгрыше. Да, вот такая коронавирусная парадоксальная ситуация. Ну а «Барселоне» Кубок необходим как воздух, иначе сезон рискует быть проваленным по всем фронтам.

В Англии два матча. «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» — с «Шеффилдом». В Германии «Бавария» всю свою злость после вылета из Лиги чемпионов будет вымещать на «Вольфсбурге». В Италии очередную игру проведёт «Фиорентина» и, видимо, вновь без Кокорина. Фиалки сыграют на выезде против «Сассуоло». Ну а во Франции стоит обратить внимание на встречу «Марселя» и «Лорьяна».

На что ставить в хоккее 17 апреля

В ожидании финальной серии КХЛ смотрим решающие матчи в ВХЛ. Здесь «Югра» играет против новокузнецкого «Металлурга». Суперинтересный день для любителей НХЛ, тут сразу 12 игр, причём начинаются они с 19:30 мск. Отличный подарок для поклонников, можно и хоккеем насладиться, и выспаться!

На что ещё ставить 17 апреля

Большой игровой день в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Сразу пять игр. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Парма» сыграет с «Автодором», «Астана» — с «Униксом», «Калев» — с «Химками», а «Нижний Новгород» — с «Зенитом». Будет что посмотреть! Интереснейший матч ждёт нас и в чемпионате Италии: «Милан» против болонского «Виртуса».

В волейболе клубный сезон в России закрыт, но можно поставить на игры европейских чемпионатов.

«Зенит» сделал ещё один шаг к победе в РПЛ. «Спартак» ждёт свой шанс
Первая пятёрка синхронно победила.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Елена Разина, «Чемпионат»

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