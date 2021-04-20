«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз: лёгкая добыча для будущего чемпиона Англии

21 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 21 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (21.04.2021)

Вишенкой на торте программы 32-го тура английской Премьер-лиги станет битва «Астон Виллы» и «Манчестер Сити». Она состоится 21 апреля в Бирмингеме, свисток арбитра раздастся в 22:00 мск. Турнирного значения, впрочем, игра будет нести не так много.



«Манчестер Сити» можно было объявлять чемпионом ещё несколько туров назад. Запас в восемь очков за шесть туров подопечные Хосепа Гвардиолы вряд ли растеряют. Побеждать манкунианцам, безусловно, необходимо, однако главным турниром для них сейчас является Лига чемпионов, которую клуб может выиграть впервые в истории. Следующего шанса может и не представиться, разговоры о Суперлиге идут всё громче.



«Астон Вилла» очень бодро стартовала, после чего постепенно скатилась в середину турнирной таблицы чемпионата Англии. Регулярные травмы ключевых игроков не позволили претендовать на место в зоне еврокубков. За семь туров до завершения первенства «вилланы» располагаются на 11-й строчке, этот результат должен удовлетворять руководство. Ведь год назад едва не вылетели в Чемпионшип.



Другое дело, что плотность в таблице так велика, что «Астон Вилла» с лёгкостью может переместиться с 11-го места в турнирной таблице сразу на 7-е. У бирмингемцев есть два матча в запасе, а по потерянным очкам они обходят даже «Тоттенхэм». В случае победы над «Сити» в теории можно будет задуматься даже о месте в топ-5.



Впрочем, это всего лишь теория. На практике Дин Смит лишён своего главного актива — уже более месяца не играет капитан команды Джек Грилиш, и именно его потеря является главной причиной плохих результатов «Виллы». Заменить исполнителя такого калибра некем.



Банальная статистика — в восьми встречах без Грилиша «Астон Вилла» потерпела четыре поражения, лишь дважды сумев победить. Не сыграет Джек и с «Сити», чем существенно снизит атакующий потенциал. Стоит признать, что центральный форвард Олли Уоткинс в отсутствие Грилиша на поле выглядит беспомощным котёнком.



Есть серьёзные потери и у Хосепа Гвардиолы. В среду не сыграют Серхио Агуэро и Кевин Де Брёйне. Удивительно, но даже без бельгийского полузащитника «горожане» добыли в текущем сезоне немало побед. При этом всего год назад казалось, что Кевин является фундаментальным игроком команды. Что уж говорить об Агуэро, который за 31 тур появлялся на поле лишь девять раз…

Первый матч сезона между «Сити» и «Астон Виллой» случился в очень неудачный для подопечных Смита период. Было это в конце января — тогда манчестерский гранд был на очень серьёзном ходу, тогда как сама «Вилла» переживала не лучший отрезок сезона. «Голубая луна» победила со счётом 2:0 и без особых вариантов для соперника.



Думается, теперь случится что-то подобное. У гостей очень глубокая скамейка, а вот бирмингемцы без Грилиша не впечатляют. Возьмём победу фаворита с форой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 21 апреля 2021 года

Отсутствие Джека Грилиша принесёт «Вилле» очередную порцию проблем. Без капитана и самого креативного игрока забить в ворота «Сити» хотя бы один гол будет крайне проблематично. Гвардиола же обязан настроить своих подопечных на предстоящий матч. Отрыв всё ещё солидный, но лишняя нервотрёпка на финише сезона явно ни к чему.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.08.