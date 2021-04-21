«Барселона» — «Хетафе». Прогноз: Лионель Месси сделает ещё один шаг к чемпионству

22 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Хетафе» оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе» 22 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» (22.04.2021)

Страсти по созданию европейской Суперлиги улеглись в рекордные сроки. Значит, победа в национальном чемпионате снова стала первоочередной задачей. «Барселона» уже в пятницу имеет реальный шанс снова обойти мадридский «Реал» и приблизиться к «Атлетико» в турнирной таблице испанской Примеры.



Минувшие выходные в чемпионате Испании получились крайне насыщенными. Если «Атлетико» вышел из пике и наконец-то одержал первую победу за месяц, то «Реал» сенсационно потерял очки с «Хетафе» (1:1). Теперь уже «Барселона» испытает «Хетафе» на прочность. Середняк пожалует на «Камп Ноу».



«Хетафе» неспроста отобрал очки у «Реала». Команда из пригорода Мадрида ещё недавно участвовала в еврокубках, а по итогам нынешнего сезона рискует вылететь в Сегунду. Синим нужно набирать очки, ведь отрыв от зоны вылета совсем небольшой. Всего четыре пункта — чувствовать себя в безопасности точно нельзя.



В пяти последних турах Примеры у «Барселоны» четыре победы при одном поражении. Единственная неудача случилась в недавней битве с «Реалом», при этом представителей нижней половины турнирной таблицы «Барса» обыгрывает без особых проблем. Тем удивительнее, что в первом круге с «Хетафе» подопечные Рональда Кумана проиграли со счётом 0:1.



Мадридцев можно считать одной из самых миролюбивых команд Примеры. За 31 матч они успели 10 раз сыграть вничью. Преобладают ничейные результаты и в последнее время: в четырёх из шести весенних игр чемпионата Испании победитель выявлен не был. Очки «Хетафе» поделил не только с «Реалом», но и с «Атлетико».



Нельзя не отметить и огромные проблемы в атаке, которые «Хетафе» испытывает на протяжении всего сезона. 22 гола в 31 матче — это худший результат во всём чемпионате Испании. При этом Хосе Бордалас поставил неплохую оборону — 34 пропущенных. Столько же, например, у «Вильярреала», идущего пятым.



Обеим сторонам очень нужны очки, а умение гостей играть с лидерами намекает на непростой матч для каталонцев. Делать ставку на победу «Барсы» тоже нелогично — коэффициент слишком низкий. Обратим свой взор на тоталы — из отличной игры в обороне и плохих результатов в атаке «Хетафе» можно сделать вывод, что матч окажется низовым.

На тотал меньше 2.5 гола букмекеры предлагают коэффициент 2.29. Линия позволяет заиграть тотал меньше 3 мячей за 1.80. Шансы сине-гранатовых гораздо выше, но много аутсайдер вряд ли пропустит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» 22 апреля 2021 года

Пертурбации в мировом футболе явно сказались на настрое футболистов. Многим будет трудно как ни в чём не бывало выйти на предстоящую игру и показать лучший футбол. Риск «Барселоне» тоже не особо нужен — в ближайший четверг нужно просто взять три очка. Кажется, матч будет достаточно скучным — много голов мы не увидим, лишь контроль мяча в исполнении каталонцев и несколько голов в ворота «Хетафе».

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.80.