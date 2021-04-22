«Зенит» — «Ротор». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун идут за досрочным чемпионством

24 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех волгоградцев оценён экспертами в 28.00. А ставки на ничью принимаются за 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ротор» 24 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ротор» (24.04.2021)

Второй месяц весны подходит к концу, календарь не щадит никого. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению. Российская Премьер-Лига — не исключение. На носу 27-й тур, участникам осталось провести по четыре поединка. Время собирать камни.



Программа 27-го тура чемпионата России откроется в субботу, 24 апреля, сразу четырьмя встречами. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Зенита» и «Ротора», которая пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». За четыре игры до конца сезона петербуржцы имеют все шансы на чемпионство.



После 26-го тура в активе 55 очков и единоличное лидерство в турнирной таблице РПЛ. После феерии в исполнении «Уфы» московский «Спартак» уже не так страшен, он спустился на третью строчку и отстаёт на восемь пунктов. В главные конкуренты записался «Локомотив», который находится в шести баллах. Остальные слишком далеко.



При этом у сине-бело-голубых ещё и календарь один из самых простых в лиге. Среди соперников — три последних клуба РПЛ и как раз «Локомотив». То есть фора сумасшедшая. Они могут с чистой душой даже проиграть как минимум один раз, хотя с такой-то формой в подобный исход верится с трудом.



Подопечные Сергея Семака одержали четыре победы и скатали одну ничью в пяти предыдущих турах первенства. Победы пришлись на «Ахмат», ЦСКА, «Химки» и «Сочи», забито ровно десять голов. А ничья случилась в прошлом туре с «Краснодаром», который взял под своё крыло Виктор Гончаренко.



Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2. В первом тайме хозяева смотрелись конкретнее, даже открыли счёт на седьмой минуте. После перерыва гости добавили, но на 60-й минуте пропустили второй. Пришлось отыгрываться за оставшиеся полчаса. Помогли смелые замены Семака и ошибки краснодарцев.



Для «Ротора» сезон в элитном дивизионе ожидаемо получился тяжёлым. Сомнительная смена тренера пока что никаких плодов не принесла. Под руководством Юрия Батуренко клуб успел провести три матча, в которых потерпел три поражения с общим счётом 0:7. Хотя стоит отметить высокий уровень противников. «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

Провальный отрезок откинул волгоградцев в зону вылета, а именно на предпоследнее место в таблице РПЛ. В активе 18 очков, отставание от идущих в зоне стыков «Уфы» и «Арсенала» составляет два и пять пунктов соответственно. Причём конкуренты начали стабильно набирать очки. То есть ошибаться больше нельзя, пора добавлять.



Рассчитывать на что-то серьёзное в Санкт-Петербурге сине-голубым, судя по всему, не придётся. Наверняка «Зенит» перед поединком с «Локомотивом» постарается сохранить отрыв. Да и домашние матчи петербуржцы проводят лучше остальных в Российской Премьер-Лиге. В 13 случаях добыто 11 побед при 41 забитом мяче. Очень мощно.



Мы бы проверили комбинированную ставку «хотя бы одна команда не забьёт + тотал меньше 4.5 мяча» за коэффициент 1.79. Едва ли подопечные Сергея Семака будут издеваться над гостями. Двух-трёх голов им хватит за глаза, ведь последний раз в РПЛ «Ротор» забивал ещё в конце февраля. Альтернатива — П1 через общий низ.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Ротор» 24 апреля 2021 года

Разумеется, «Зенит» на своём поле в матче против аутсайдера справедливо считается явным фаворитом. Запас перед конкурентами есть, календарь лёгкий, но расслабляться пока рано. Все факторы за хозяев: дома команда Семака играет безупречно, форма в последнее время приличная, а у «Ротора» колоссальные проблемы с результативностью.



Ставка: хотя бы одна команда не забьёт и тотал меньше 4.5 мяча за 1.79.