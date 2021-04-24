«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от «Фонбет»: нет Моуринью — нет шансов

25 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка лиги. Встреча начнётся в 18:30 мск. Сделать ставку на решающий матч турнира можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после длительной серии из 28 матчей без поражений в 11 последующих играх стал допускать осечки: дважды проиграл в АПЛ «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Лидсу» (1:2) и один раз – в полуфинале Кубка Англии «Челси» (0:1). В остальных матчах на этом отрезке «горожане» выиграли, одержав последнюю победу над «Астон Виллой» в АПЛ (2:1).



Редкие осечки вряд ли смогут повредить лидерству «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы оторвались от второй строчки на 11 баллов и в пяти оставшихся турах лишь один раз сыграют с клубом из топ-5.



«Манчестер Сити» продолжает выступление и в другом важном турнире – Лиге чемпионов, где дошёл до полуфинала. «Сити» ещё ни разу не выигрывал самый престижный еврокубок. А первый трофей в сезоне «Манчестер Сити» может выиграть уже 25 апреля в финале Кубка английской лиги. В полуфинале «горожане» прошли «Манчестер Юнайтед» (2:0). «Сити» побеждал в трёх последних розыгрышах Кубка лиги.

В какой форме «Тоттенхэм»

В «Тоттенхэме» сменился тренер. 19 апреля был уволен португальский специалист Жозе Моуринью. В шести последних матчах при Моуринью «шпоры» одержали всего одну победу и вылетели из Лиги Европы, проиграв на стадии 1/8 финала загребскому «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Райан Мейсон – воспитанник «Тоттенхэма», который играл за клуб с 2009 по 2016 год и работал в его структуре с 2018 года. С Мейсоном лондонцы провели одну встречу – обыграли «Саутгемптон» со счетом 2:1.



«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, пройдя в полуфинале «Брентфорд» из Чемпионшипа (2:0). В последний раз «шпоры» выигрывали трофей в сезоне-2007/2008.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах команды одержали по две победы и один раз сыграли вничью. В трёх из этих матчей было забито меньше трёх голов.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 25 апреля 2021 года

Ставка: «Манчестер Сити» победит с индивидуальным тоталом меньше 2.5 гола за 2.55. (сделать ставку)



«Манчестер Сити» не будет выставлять на поле сильнейший состав, памятуя о полуфинальном матче Лиги чемпионов. Однако даже в своём не самом оптимальном составе «горожане» способны победить «Тоттенхэм». «Шпоры» обыграли кризисный «Саутгемптон» в первом матче с новым тренером, но провели неровный матч: пропустили первыми и наиграли всего на один гол по ожидаемым забитым мячам (xG) – 1,29.

Противостоять лидеру чемпионата будет сложно. «Шпоры» проиграли во всех пяти последних матчах чемпионата с командами из топ-5, в том числе «Манчестер Сити» (0:3). В этих играх «Тоттенхэм» забил всего два гола. Подопечные Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ пропустили меньше остальных команд. В финалах Кубка лиги забить «Сити» больше одного гола – достижение. «Горожане» не пропускали больше одного мяча в основное время четырёх последних финалов турнира.



Сам «Манчестер Сити» вряд ли доведёт дело до разгрома. Из-за травмы может пропустить игру лучший ассистент Кевин Де Брёйне, который является и лучшим игроком клуба по числу ключевых передач. После замены Кевина в полуфинале Кубка Англии «Сити» так и не смог забить, в игре с «Астон Виллой» ограничился двумя голами. К тому же в финалах Кубка лиги «горожане» забивали больше двух голов лишь в одном из четырех последних матчей. Скорее всего, «Сити» сыграет в энергосберегающем режиме и забьёт не более двух голов и на этот раз.



На стороне ставки на победу «Сити» с ИТМ 2.5 и статистика последних выигранных матчей «горожан». В шести последних матчах, завершившихся победой, «Манчестер Сити» забивал меньше трёх голов.