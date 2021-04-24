«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз: Кокорин опять не сыграет, но Роналду от этого не легче

25 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус». Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех клуба из Флоренции оценён экспертами в 6.60. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча 33-го тура Серии А «Фиорентина» — «Ювентус» (25.04.2021)

Весна набирает обороты, мая уже совсем близко. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению. В итальянской Серии А добрались до 33-го тура, большинству участников до конца сезона осталось провести по шесть встреч. Финишная прямая не за горами.



Программа 33-го тура чемпионата Италии продолжится в воскресенье, 25 апреля, сразу пятью поединками. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» будет принимать туринский «Ювентус». Команда, куда уехал Александр Кокорин, сыграет с действующим чемпионом страны.



Правда, сам российский футболист до сих пор находится в лазарете и залечивает очередную травму. А за то время, которое было предоставлено, он не отметился ни одним результативным действием. Разве что получил жёлтую карточку в матче с «Удинезе» (0:1). Вопросов по этому трансферу явно больше, чем ответов. Хотя вряд ли для кого-то в России это стало сюрпризом.



И тут можно смело проводить аналогию с положением «фиалок» в турнирной таблице. За 32 тура они набрали 33 очка и расположились на 13-й строчке. О финише в восьмёрке лучших даже думать не приходится, отставание от «Сассуоло» составляет 16 пунктов. А вот отрыв от зоны вылета — пять. Словом, ни рыба ни мясо.



Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера, но Джузеппе Якини пока тоже не смог подобрать нужные ключи к новой команде. В четырёх последних турах набрано четыре из 12 возможных очков: ничья с «Дженоа» (1:1) и победа над «Вероной» (2:1). А в двух других случаях поражения от «Аталанты» (2:3) и «Сассуоло» (1:3).



«Ювентус» продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Из текущего розыгрыша турнира он вылетел, а чемпионство в Италии намерен забрать миланский «Интер». Туринский клуб идёт на четвертом месте в таблице, отстав от лидирующих миланцев на 11 пунктов. При этом ближайший преследователь находится лишь в двух пунктах. Тут уж не до скудетто — не отправиться бы в Лигу Европы.



Хотя после знаменательного поражения от «Беневенто» (0:1) подопечные Андреа Пирло сумели набрать форму. В пяти следующих играх одержали три победы, однажды сыграли вничью и ещё один раз уступили. Но этого всё равно мало, чемпионские амбиции утеряны, а фора конкурента из Милана слишком велика.

При этом стоит отметить, что «старая синьора» последний раз сыграла на ноль в чемпионате Италии только в начале марта, то есть практически два месяца назад. А у «Фиорентины», при всех её проблемах, с реализацией моментов всё не так плохо. Команда из Флоренции забивает восемь туров кряду.



Едва ли фиолетовые сотворят сенсацию, всё-таки дома у них форма тоже не впечатляет — всего лишь одно заработанное очко в четырёх домашних играх. Но удивить фаворита могут. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 1.95. Разумеется, туринцы возьмут инициативу в свои руки, только про свои ворота забывать не стоит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус» 25 апреля 2021 года

«Ювентус» по праву считается фаворитом. Команда Андреа Пирло решает иные задачи, нужно бороться за Лигу чемпионов. Однако в последнее время оборона часто сбоит, давно не было победы всухую. У «Фиорентины», которая забивает в каждом из восьми последних туров как минимум по одному голу, есть отличная возможность удивить соперника.



Ставка: обе забьют и «Ювентус» не проиграет за 1.95.