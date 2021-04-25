«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон без Кейна не опасен. Гвардиола возьмёт трофей

25 апреля состоится финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ман Сити» — «Тоттенхэм» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (25.04.2021)

Ещё несколько недель назад многие говорили, что нынешнему «Манчестер Сити» вполне по силам выиграть все оставшиеся турниры. Тем не менее мечты Хосепа Гвардиолы оборвал «Челси», выбив в минувшую субботу «голубую луну» из розыгрыша Кубка Англии.

«Рубин» — «Краснодар». Прогноз: Слуцкий слишком хорош для Гончаренко. Даже без Хвичи Кварацхелия травмирован, а Макаров в прошлой игре получил два «горчичника».

Квадрупл собрать уже не получится, а вот требл реален. Первый успех может состояться в ближайшее воскресенье — «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги. Разумеется, на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».



Воскресная встреча станет третьей в сезоне между «Сити» и «Тоттенхэмом». Ранее они обменялись победами в играх чемпионата — 2:0 в исполнении «шпор» и ответные 3:0 от манкунианцев. Впрочем, даже невзирая на достаточно уверенную победу лондонцев в первом поединке, преимуществом на протяжении всей игры владел именно клуб из Манчестера.



Огромной проблемой для «Тоттенхэма» станет отсутствие Гарри Кейна — лучший бомбардир и лучший ассистент в одном лице травмировал лодыжку. Есть проблемы и у Хосепа Гвардиолы — дисквалифицирован Джон Стоунс. Впрочем, есть и радостные новости для фанатов «горожан» — Кевин Де Брёйне залечил небольшое повреждение, и не исключено, что в воскресенье он сможет выйти на поле даже в стартовом составе.

«Лидс» — «МЮ». Прогноз: второе место в АПЛ от Сульшера не уйдёт, можно сыграть на публику Манкунианцы не проигрывали в АПЛ с января. Лига чемпионов уже совсем близко.

Путь соперников к финалу оказался совершенно разным. Если «Тоттенхэм» в пяти матчах обыграл лишь одного представителя АПЛ («Челси» по пенальти), то «Манчестер Сити» поочерёдно одолел «Борнмут», «Бёрнли», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Самым сложным получилось дерби с «МЮ».



Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счёт лишь во втором тайме, а второй мяч забили за несколько минут до финального свистка. В целом же в той игре не было привычного для «Сити» тотального контроля мяча, «МЮ» действовал смело и при доле везения даже мог пройти дальше.



Важный момент для «Тоттенхэма» — тренерский фактор. После внезапного увольнения Жозе Моуринью исполняющим обязанности наставника стал Райан Мэйсон. Лондонцы неплохо стартовали под его руководством (2:1 с «Саутгемптоном»), а уже во втором матче Мэйсон имеет шанс выиграть трофей. Первый трофей для клуба начиная с 2008 года, тогда «Тоттенхэм» также взял Кубок английской лиги.

«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз: Кокорин опять не сыграет, но Роналду от этого не легче «Фиалки» забивают в итальянской Серии А на протяжении восьми туров.

Ещё одна порция проблем для «Тоттенхэма» пришла откуда не ждали. Члены объединения болельщиков призвали исполнительный совет клуба уйти в отставку. Разумеется, после неудачной попытки «Тоттенхэма» стать участником Европейской Суперлиги. Вряд ли такие новости могут положительно сказаться накануне важнейшего матча.



Потому сенсации не ждём. Скорее всего, номинальные хозяева используют преимущество в классе и спокойно заберут трофей. Возьмём победу фаворита с форой.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 25 апреля 2021 года

Отсутствие Гарри Кейна и вероятная неготовность Райана Мэйсона к большим тренерским свершениям в 29-летнем возрасте не намекают, а кричат о победе «Сити». После вылета из Кубка Англии Хосеп Гвардиола явно даст понять своим подопечным, что ещё один трофей от них точно никуда не должен уйти. Сюрпризов не ждём.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.87.