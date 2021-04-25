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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», 25 апреля 2021 года, прогноз и ставка на матч Кубка лиги, где смотреть онлайн, эфир

«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч 25.04
Никита Сакун
«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон без Кейна не опасен. Гвардиола возьмёт трофей
29-летний тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон может завоевать первый трофей во втором матче в карьере.
Ставки / Прогнозы 0
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25 апреля состоится финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ман Сити» — «Тоттенхэм» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (25.04.2021)

Англия - Кубок лиги. Финал
25 апреля 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Ещё несколько недель назад многие говорили, что нынешнему «Манчестер Сити» вполне по силам выиграть все оставшиеся турниры. Тем не менее мечты Хосепа Гвардиолы оборвал «Челси», выбив в минувшую субботу «голубую луну» из розыгрыша Кубка Англии.

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Квадрупл собрать уже не получится, а вот требл реален. Первый успех может состояться в ближайшее воскресенье — «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги. Разумеется, на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».

Воскресная встреча станет третьей в сезоне между «Сити» и «Тоттенхэмом». Ранее они обменялись победами в играх чемпионата — 2:0 в исполнении «шпор» и ответные 3:0 от манкунианцев. Впрочем, даже невзирая на достаточно уверенную победу лондонцев в первом поединке, преимуществом на протяжении всей игры владел именно клуб из Манчестера.

Огромной проблемой для «Тоттенхэма» станет отсутствие Гарри Кейна — лучший бомбардир и лучший ассистент в одном лице травмировал лодыжку. Есть проблемы и у Хосепа Гвардиолы — дисквалифицирован Джон Стоунс. Впрочем, есть и радостные новости для фанатов «горожан» — Кевин Де Брёйне залечил небольшое повреждение, и не исключено, что в воскресенье он сможет выйти на поле даже в стартовом составе.

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Путь соперников к финалу оказался совершенно разным. Если «Тоттенхэм» в пяти матчах обыграл лишь одного представителя АПЛ («Челси» по пенальти), то «Манчестер Сити» поочерёдно одолел «Борнмут», «Бёрнли», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Самым сложным получилось дерби с «МЮ».

Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счёт лишь во втором тайме, а второй мяч забили за несколько минут до финального свистка. В целом же в той игре не было привычного для «Сити» тотального контроля мяча, «МЮ» действовал смело и при доле везения даже мог пройти дальше.

Важный момент для «Тоттенхэма» — тренерский фактор. После внезапного увольнения Жозе Моуринью исполняющим обязанности наставника стал Райан Мэйсон. Лондонцы неплохо стартовали под его руководством (2:1 с «Саутгемптоном»), а уже во втором матче Мэйсон имеет шанс выиграть трофей. Первый трофей для клуба начиная с 2008 года, тогда «Тоттенхэм» также взял Кубок английской лиги.

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Ещё одна порция проблем для «Тоттенхэма» пришла откуда не ждали. Члены объединения болельщиков призвали исполнительный совет клуба уйти в отставку. Разумеется, после неудачной попытки «Тоттенхэма» стать участником Европейской Суперлиги. Вряд ли такие новости могут положительно сказаться накануне важнейшего матча.

Потому сенсации не ждём. Скорее всего, номинальные хозяева используют преимущество в классе и спокойно заберут трофей. Возьмём победу фаворита с форой.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 25 апреля 2021 года

Отсутствие Гарри Кейна и вероятная неготовность Райана Мэйсона к большим тренерским свершениям в 29-летнем возрасте не намекают, а кричат о победе «Сити». После вылета из Кубка Англии Хосеп Гвардиола явно даст понять своим подопечным, что ещё один трофей от них точно никуда не должен уйти. Сюрпризов не ждём.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.87.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Matt McNulty — Manchester City/Getty Images

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