«Реал» — «Челси». Прогноз и ставки от «Фонбет»: большие матчи — это к Зинедину Зидану

27 апреля «Реал» примет «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Альфредо Ди Стефано» начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал» (Мадрид)

«Реал» не проигрывает на протяжении 17 матчей. С начала февраля «сливочные» одержали 12 побед и пять раз сыграли вничью. Команда Зинедина Зидана идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея равное количество очков с «Барселоной», занимающей третью позицию. А также на два очка отстаёт от лидирующего «Атлетико».



В плей-офф Лиги чемпионов «Реал» дважды обыграл «Аталанту» (1:0 в гостях и 3:1 дома), победил «Ливерпуль» на своём поле (3:1) и сыграл с ним вничью в гостях (0:0). Мадридцы вышли в полуфинал главного еврокубка впервые с 2018 года.



В пяти последних матчах во всех турнирах у «Реала» только две победы — над «Барселоной» (2:1) и «Кадисом» (3:0), а также три нулевые ничьи — с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, «Хетафе» и «Бетисом» в Ла Лиге.

В какой форме «Челси»

В январе «Челси» возглавил Томас Тухель, с тех пор команда потерпела всего два поражения в 21 матче. При этом в активе синих 14 побед и пять ничьих. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» идёт на четвёртом месте, на одно очко отставая от «Лестера», на девять — от «Манчестер Юнайтед» и на 19 — от лидирующего «Манчестер Сити».



В плей-офф Лиги чемпионов «Челси» одержал три победы подряд — над «Атлетико» (1:0 и 2:0) и над «Порту» (2:0), после чего потерпел поражение от португальского клуба в ответном матче (0:1). Лондонцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2014 года.

После поражения от «Порту» синие не проиграли и не пропустили в трёх матчах подряд — победили «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (1:0), сыграли вничью (0:0) с «Брайтоном» и обыграли «Вест Хэм» (1:0) в АПЛ.

«Реал» (Мадрид) — «Челси»: статистика личных встреч

После 2000 года «Реал» и «Челси» встречались только в Международном кубке чемпионов — выставочном межсезонном турнире. «Королевский клуб» выиграл у синих оба матча — со счётом 3:1 в 2013 году и 3:2 — в 2016-м.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Реал» (Мадрид) — «Челси» 27 апреля 2021 года

Ставка: «Реал» победит за 2.35 (сделать ставку).



Обе команды находятся в хорошей форме, но иногда позволяют себе осечки. И «Реал», и «Челси» здорово действуют в обороне: мадридцы пропустили лишь один мяч в пяти последних играх, лондонцы — два. Соперникам придётся постараться, чтобы взломать оборону друг друга.



При этом нужно отдать команде Зидана должное: на предыдущих стадиях плей-офф Лиги чемпионов она обыгрывала дома таких непредсказуемых соперников, как «Аталанта» и «Ливерпуль», с убедительным счётом 3:1. И на этот раз «Реал» наверняка попытается снять вопросы об исходе полуфинального противостояния уже в первом матче.

Тем более что мадридцы выиграли на своём стадионе пять из шести последних матчей, а также одержали победу в двух предыдущих встречах с «Челси». Предположим, что «Королевский клуб» одолеет «Челси» и сейчас.