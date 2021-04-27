«Крылья Советов» — «Торпедо». Прогноз: самарцы не помешают Бородюку наказать букмекеров

28 апреля 2021 года состоится матч 39-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» — «Торпедо». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех москвичей оценён экспертами в 7.30. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 28 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз матча 39-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» (28.04.2021)

Апрель пролетел незаметно, совсем скоро постучится в двери третий месяц весны. Сезон подходит к концу как в европейских чемпионатах, так и в еврокубковых соревнованиях. Российские первенства — не исключение. В РПЛ совсем недавно завершился 27-й тур, Футбольная Национальная Лига тоже выходит на финишную прямую.



Подавляющему большинству участников осталось провести по четыре игры. В среду, 28 апреля, пока в Лиге чемпионов будут проходить первые полуфиналы, лучшая лига мира порадует нас 39-м туром. Все 11 поединков пройдут в один день. Отдельного внимания заслуживает битва самарских «Крыльев Советов» и московского «Торпедо».



Очная встреча представителей пятёрки лучших не может получиться скучной. Самарцы после 38-го тура по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 86 очков. Фора перед ближайшими преследователями — «Оренбургом» и «Нижним Новгородом» — не такая большая, четыре и пять пунктов соответственно. Но шансы на возвращение в РПЛ высокие, ведь есть ещё игра в запасе.



Разогналась команда Игоря Осинькина не на шутку. Только в прошлом туре умудрилась прервать потрясающую серию, состоявшую из 11 побед в первенстве. Пришлось разделить очки с ярославским «Шинником» — последней командой лиги. Матч завершился результативной ничьей 2:2, а второй мяч пропустили уже в добавленное время.



Впрочем, это вполне можно списать на банальную усталость, поскольку самарцы в середине недели играли в полуфинале Кубка России на выезде с крепким грозненским «Ахматом». В основное время соперники победителя выявить не смогли, пришлось пробивать серию пенальти, где точнее оказались гости. Уже через две недели предстоит финал в Нижнем Новгороде.



А вот положение столичного «Торпедо» не такое радужное. Затяжная серия из поражений не могла устроить руководство клуба, а потому главный тренер Сергей Игнашевич был отправлен в отставку. Его место на мостике занял ранее тренировавший команду Александр Бородюк. И, надо сказать, получается весьма удачно.



Золотой призёр Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР в нынешнем сезоне ФНЛ как тренер успел провести семь матчей. Результаты для дебюта достойные: четыре победы, две ничьи и всего одно поражение при десяти забитых и пяти пропущенных мячах. Однако для борьбы за прямое повышение этого явно недостаточно.

В турнирной таблице лучшей лиги мира «автозаводцы» замыкают пятёрку лучших. Дистанция даже до идущего третьим «Нижнего Новгорода» составляет 13 пунктов, зато имеется возможность побороться с владикавказской «Аланией» за место лишь в зоне стыков. Благо что отставание составляет всего два пункта, а календарь после Самары вполне приятный.



Впрочем, для сохранения шансов на переходные встречи нужно набирать во всех оставшихся турах. Разумеется, «Крылья Советов» справедливо считаются фаворитами. Во-первых, они играют на своём поле, а, во-вторых, демонстрируют сумасшедшую серию. Однако, на наш взгляд, коэффициент 1.90 на гол москвичей явно завышен.



Несомненно, самарская оборона является лучшей в ФНЛ, за 37 сыгранных матчей было пропущено всего 24 гола. Столько пропустил только «Нижний Новгород», но он сыграл на один матч больше. Только вот перед «Торпедо» задача стоит не менее серьёзная, с мотивацией проблем не будет. Да и от застоя после Сергея Игнашевича не осталось и следа, команда забивает регулярно.



Вполне возможно, что москвичи останутся без очков, но давать на гол около двойки — это перебор. Гостям нужно лезть вперёд и побеждать, так что моменты у них должны быть.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 28 апреля 2021 года

«Крылья Советов» разогнались не на шутку. Что ни матч — уверенная победа. За исключением редких случаев. Однако, на наш взгляд, коэффициент 1.90 на гол «Торпедо» явно завышен. Под руководством Александра Бородюка «автозаводцы» выглядят бодро, да и реальные шансы на попадание в стыки останутся только при победе. Ждём обоюдоострую игру.



Ставка: гол «Торпедо» за 1.90.