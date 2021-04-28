«Барселона» — «Гранада». Прогноз: Месси и Куман готовы вернуть титул в Каталонию

29 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Гранада». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «Гранады» оценён экспертами в 18.00. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Гранада» 29 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Гранада» (29.04.2021)

Страсти в борьбе за золотые медали чемпионата Испании с каждым туром разгораются всё сильнее. В борьбе за титул участвуют сразу четыре клуба, а это значит, что каждая осечка способна перевернуть расклады. Очередным испытанием для каталонской «Барселоны» станет встреча с «Гранадой».



По итогам предстоящей игры в чемпионской гонке появится некая определённость. Ведь сейчас соперники находятся в неравных условиях: «Барселона» имеет матч в запасе. Именно после финального свистка во встрече с «Гранадой» все четыре претендента сравняются по количеству проведённых игр.



Пока в турнирной таблице всё ещё лидирует мадридский «Атлетико». Каталонский гранд имеет на два балла меньше. Столько же очков у «Реала», ещё на один пункт меньше имеет «Севилья». Несложно подсчитать, что в случае победы над «Гранадой» подопечные Рональда Кумана впервые за долгое время единолично возглавят турнирную таблицу Примеры.



Весеннюю часть сезона нельзя назвать успешной для «Гранады». В десяти последних матчах случились шесть поражений. Вылетели из Лиги Европы, а шансы на попадание в зону еврокубков существенно сократились. «Насриды» не только разгромно проиграли дома «Вильярреалу» (с которым борются за седьмую строчку), но и уступили «Валенсии» с «Атлетиком» из Бильбао. При таких результатах рассчитывать на очки с мотивированной «Барселоной» тяжело.



О предстоящем успехе «Барсы» говорит многое. О том, что каталонцам кровь из носу нужны три очка, говорить лишний раз даже не стоит. А вот о безразличии к результату со стороны «Гранады» упомянуть можно. Андалусийцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, отставая от седьмого уже на семь пунктов. Шансы, прямо скажем, малы.



Очная встреча первого круга Примеры завершилась разгромной победой «Барселоны». Уже к 42-й минуте первого тайма каталонцы усилиями Лионеля Месси и Антуана Гризманна обеспечили себе преимущество в три мяча. Второй тайм прошёл спокойнее, «Барса» ограничилась одним забитым мячом в исполнении Гризманна. Итог — 4:0 и никаких шансов для «Гранады». У кого-то остаётся вера в середняка в выездном матче?



Даже если говорить о кадровой ситуации, преимущество остаётся за «Барселоной». В составе «блаугранас» не сыграют лишь Ансу Фати, Филиппе Коутиньо и Мартин Брайтвайт. В то же время «Гранада» осталась сразу без шести игроков — на поле не выйдут Нейдер Лосано, Луис Милья, Домингуш Дуарте, Альберто Соро, Кини и основной голкипер Руй Силва.

Букмекеры дают крайне низкий коэффициент на победу «Барселоны», что вполне логично. Придётся обратить внимание на форы. Кажется, каталонцы набрали солидный ход и начали раскованнее чувствовать себя в атаке. Победить на домашнем стадионе «Гранаду» с крупным счётом для них будет несложно.



Возьмём Ф1 (-2) за 1.65. Времени на восстановление у сине-гранатовых имелось достаточно, разница в уровне исполнителей очевидна. Плюс запредельная мотивация и своё поле. Солидный набор козырей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Гранада» 29 апреля 2021 года

Каталонцы проводят тяжёлый сезон, однако имеют реальный шанс увенчать его чемпионством. «Блаугранас» не должны упустить возможность возглавить турнирную таблицу Примеры за пять туров до конца чемпионата. Для этого нужно всего лишь обыграть в родных стенах крепкого середняка, который потихоньку отваливается от борьбы за зону еврокубков.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.65.