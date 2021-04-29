«Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не дождутся подарков от Варди

Соперники пересекались в этом сезоне дважды. Каспер Шмейхель так и не пропустил.

30 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу “лис” в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер» 30 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.70.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Лестер» (30.04.2021)

Практически каждый второй матч АПЛ в концовке этого сезона становится важнейшей как минимум для одной из сторон. Так случится и в ближайшую пятницу. На первый взгляд проходная встреча «Саутгемптона» и «Лестера» может определить судьбу «лис».

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«Лестер» по-прежнему сражается с британскими грандами за право выступить в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. За пять туров до завершения первенства подопечные Брендана Роджерса располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 62 очка.

В четырёх пунктах позади находится «Челси», ещё чуть ниже затаились «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Запас имеется, но расслабляться слишком рано. Времени до окончания сезона достаточно, пара осечек способна перевернуть расклады.



А вот «Саутгемптон», вероятно, выйдет на предстоящую игру как на товарищескую. 36 набранных очков позволяет подопечным Ральфа Хаззенхюттля располагаться на 15-й строчке турнирной таблицы — вылет особо не грозит, о чём-то большем думать тоже не приходится. Как в таких условиях находить мотивацию на игру с заряженным «Лестером» — неизвестно.

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Даже когда «Сотон» играл на полную, им не удалось переиграть «Лестер». Более того, за 180 минут команда Ральфа Хаззенхюттля не сумела даже распечатать Каспера Шмейхеля — 0:2 в первом круге АПЛ и 0:1 в полуфинальном матче Кубка Англии. К слову, последняя игра состоялась совсем недавно — 18 апреля.

К ещё одному очному противостоянию команды подходят с абсолютно полярными результатами. У «Саутгемптона» уже три поражения подряд, тогда как «Лестер» свои три последние встречи выиграл. Всё намекает на победу «лис» и как-то оспорить её крайне тяжело. По крайней мере на бумаге.



Если говорить о ситуации с травмированными, то ничего сильно нового мы не увидим. За хозяев не сыграют Ориоль Ромеу и Майкл Обафеми, тогда как в составе «Лестера» не смогут выйти на поле Харви Барнс и Джеймс Джастин. Все эти футболисты травмированы довольно давно, тренеры успели адаптироваться и на предстоящий матч эти кадровые проблемы не повлияют.

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Другое дело, что под вопросом участие в матче Дэнни Ингза. То есть лучшего бомбардира «Саутгемптона» последних лет и человека, без которого атакующий потенциал команды очень и очень проседает. Если 28-летний британец на поле так и не выйдет, печальная серия с нулём забитых голов в матчах с «Лестером», вероятно, продолжится.

Потому соблазн проверить победу гостей всухую очень велик. но линия позволяет не рисковать и взять лобовую победу подопечных Брендана Роджерса с коэффициентом 2.07. Отличный вариант. Разница в мотивации и текущем состоянии, а также статистика очных встреч — аргументов достаточно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Лестер» 30 апреля 2021 года

Желание окончательно закрепиться в топ-4 АПЛ не оставляет «Лестеру» никаких вариантов, кроме победы и тот футбол, который показывает команда в последнее время легко может её обеспечить.Вряд ли «Саутгемптон», ещё и без своей главной ударной силы, будет оказывать серьёзное сопротивление сопернику. Им просто это не нужно.

Ставка: победа «Лестера» за 2.07.