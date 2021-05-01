«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Смолов и Николич отложат очередное чемпионство Семака

2 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех московского клуба оценён экспертами в 5.85. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» 2 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (02.05.2021)

Апрель окончательно сдался, а третий месяц весны вступил в законные права. Вместе с этим завершается футбольный сезон: в еврокубках гремят заключительные стадии, а европейские чемпионаты выходят на финишную прямую. Российская Премьер-Лига — не исключение. Участникам осталось провести лишь по три игры.



Программа 28-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 2 мая, тремя поединками. Вишенка на торте и гвоздь программы всего тура — битва петербургского «Зенита» и московского «Локомотива». Она пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», а стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.



Впрочем, имея в виду турнирные расклады, назвать этот матч принципиальнейшим для обоих соперников всё же трудно. Петербуржцы по-прежнему лидируют в таблице первенства, набрав за 27 из 30 возможных игр 58 очков. Отрыв от ближайших преследователей — железнодорожников — составляет шесть очков.



Фактически для очередного чемпионства команде Сергея Семака достаточно просто обыграть «Локо», тогда она станет недосягаемой для остальных участников. При победе «Локомотив» сократит отставание, а при результативной ничьнй будет иметь преимущество в личных встречах.



Хотя даже это вряд ли помешает сине-бело-голубым занять первое место по итогам розыгрыша. Дело в том, что после битвы с москвичами они проведут две выездные игры против аутсайдеров «Уфы» и «Тамбова». Вероятность того, что действующий чемпион России трижды проиграет крайне низкая. О чём говорит и его последняя форма.



После поражения от казанского «Рубина» на выезде прошло шесть туров. «Зенит» успел сбросить с хвоста ЦСКА (3:2), а ещё трижды побеждал всухую. А в последнем матче на своём поле деклассировал волгоградский «Ротор» (6:0). Но, надо сказать, волгоградцы достойно держались почти весь первый тайм.



Да только такими цифрами Марко Николича и его бригаду не удивить. Железнодорожники после зимнего перерыва выиграли все матчи, включая кубковые противостояния. Вышли в финал Кубка России и забрались на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. По дороге были обыграны и «Спартак», и ЦСКА, и «Сочи» — главные конкуренты.

За эти 11 противостояний «Локомотив» успел забить 31 гол, то есть практически по три штуки в среднем за игру. Пропустил всего лишь пять раз. А в предыдущем матче в гостях у «Тамбова» выдал настоящее шоу, победив со счётом 5:2. Особенно огненным получился второй тайм: тут и пять забитых мячей, и незабитый пенальти.



Словом, к поединку с «Зенитом» железнодорожники подходят в более интересной форме, чем сами петербуржцы. Также стоит отметить возвращение после скандальной двухматчевой дисквалификации основного голкипера — Маринато Гильерме. Да и с мотивацией у гостей никаких проблем быть не должно.



Досрочно стать чемпионами подопечные Сергея Семака могут и в следующем матче против «Уфы». Понятно, что взять титул дома гораздо приятнее, но это не вопрос жизни и смерти. А вот команде Марко Николича нужно в первую очередь думать о сохранении второго места, дающего право на выход в Лигу чемпионов. Конечно, дома петербуржцы играют практически безупречно, но котировки букмекеров, на наш взгляд, завышены.



На лобовую победу хозяев дают скромный коэффициент 1.65, хотя игра легко может пойти на три результата. При таких раскладах плюсовая фора на «Локомотив» за коэффициент 1.92 выглядит настоящим подарком. Как минимум на очки гости наиграть вполне могут.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» 2 мая 2021 года

«Зенит» — без пяти минут чемпион России. Снова. Но взять очередной трофей команда Сергея Семака может и в следующих матчах с аутсайдерами. Дома обеспечить чемпионство приятнее, по потеря очков не станет большой проблемой. А «Локомотиву» нужно ещё думать и Лиге чемпионов, ведь осечки ждёт прямой конкурент за второе место — «Спартак». На наш взгляд, плюсовая фора на гостей выглядит заманчиво.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.92.