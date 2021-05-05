«Бенфика» — «Порту». Прогноз: Пепе, Отаменди и Вертонген устроят бой за Лигу чемпионов

6 мая состоится матч 31-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Порту». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Порту» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примейры «Бенфика» — «Порту» 6 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Порту» (06.05.2021)

Кажется, практически каждый футбольный болельщик знает клубы, которые из года в год разыгрывают между собой титул чемпиона Португалии. Не стал исключением и текущий сезон — в Примейре по-прежнему доминируют «Спортинг», «Порту» и «Бенфика». Две последние команды встретятся друг с другом в ближайший четверг.



В турнирной таблице клубы располагаются именно в этой последовательности: «Спортинг», «Порту» и «Бенфика». При этом за шесть туров до завершения сезона зелёно-белые опережают «драконов» на целых шесть очков. Отрыв может увеличиться уже в ближайшие выходные.



Стоит ли лишний раз говорить о принципиальности противостояния «Порту» и «Бенфики»? Ещё жарче предстоящий матч должен быть и ввиду турнирного положения — «Бенфика» отстаёт от «Порту» на четыре очка, при этом на кону не только серебро Примейры, но и прямая путёвка в Лигу чемпионов.



Пожалуй, этот момент даже важнее. Ведь на кону огромные призовые УЕФА, а уровень конкуренции в Пути представителей лиг ожидается колоссальный. Лига Европы точно не входит в планы соперников. А ведь хозяев устроит только победа.



В нынешнем сезоне соперники дважды успели пересечься. Первая игра состоялась в конце декабря, когда «драконы» обыграли «орлов» и стали обладателями Суперкубка Португалии — 2:0. Тремя неделями позже команды сошлись уже в национальном чемпионате. На этот раз победителя выявить не сумели, разошлись с миром — ничья со счётом 1:1.



Говорить об игровой форме сторон лишний раз даже как-то неудобно, ведь каждая из них традиционно опережает остальных представителей Примейры на два корпуса. И лишь матчи между собой несут для большой тройки реальную опасность. Впрочем, из общей картины выбивается недавнее домашнее поражение «Бенфики» от «Жил Висенте» (1:2). Конечно же, подопечные Жорже Жезуса доминировали на протяжении всех 90 минут, однако подвела реализация — из 19 ударов в сторону ворот в створ пришёлся лишь один.



А вот предыдущее поражение «Порту» случилось в 1/4 финала Лиги чемпионов, со счётом 0:2 они уступили лондонскому «Челси». Если говорить о внутренних соревнованиях, то последний раз «драконы» проигрывали ещё в начале марта — 2:3 от крепкой «Браги». За титул побороться будет сложно, а вот шансы на вторую строчку солидные.

Отметим относительное равенство в кадровой ситуации. «Порту» и «Бенфика» подходят к очной встрече практически в идеальных составах, травмированы только по паре резервистов. Учитывая полную готовность сторон к матчу и повышенную его значимость, нас ожидает очень и очень жаркая заруба.



Важно отметить и статистику личных встреч — за последние три сезона «Порту» и «Бенфика» играли друг с другом девять раз. При этом в активе «орлов» всего две победы против пяти у «драконов». А последний успех «Бенфики» случился и вовсе в относительно далёком марте 2019 года. Но своё поле и повышенная мотивация выравнивают расклады.



Проверим классический тотал больше. Ничья практически гарантированно отправит лиссабонцев в квалификацию Лиги чемпионов, потому они будут рисковать и лезть вперёд. А с контратаками у гостей полный порядок. То есть голы тут должны быть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Порту» 6 мая 2021 года

Матчи между «Порту» и «Бенфикой» нередко дарят болельщикам большое количество забитых голов. На кону Лига чемпионов, выделить фаворита сложно. А вот предположить, что вновь будет забито немало голов — вполне. Обе стороны будут до последнего сражаться за ключевые очки, поэтому ярких событий должно оказаться много.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.04.