«Ювентус» — «Милан», «Реал» — «Севилья» и другие матчи 9 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, приступаем к маю. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 9 мая.
На что ставить в футболе 9 мая
В европейском футболе наступают решающие дни, национальные чемпионаты вышли на финишную прямую. В Российской Премьер-Лиге 9 мая не играют, два оставшихся матча 29-го тура состоятся в понедельник. Обратим внимание на европейский футбол.
В чемпионате Англии добрались до 35-го тура. Тут запланированы четыре встречи. В 14:00 мск начнут «Вулверхэмптон» и «Брайтон», в 16:05 — «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», в 18:30 — «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон», в 21:00 — «Арсенал» и «Вест Бромвич Альбион».
В испанской Примере тоже продолжается 35-й тур, он рискует оказаться ключевым в гонке за чемпионство. «Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице, в воскресенье она отправится в Мадрид. «Реал» в среду вылетел из Лиги чемпионов, зато всё ещё сохраняет шансы на титул. Эта игра закроет программу воскресенья (22:00).
Остальные вывески на таком фоне заметно меркнут. «Хетафе» — «Эйбар» (15:00), «Валенсия» — «Вальядолид» (17:15) и «Вильярреал» — «Сельта» (19:30). Подопечные Унаи Эмери в четверг пробились в финал Лиги Европы, времени на отдых практически не было.
В немецкой Бундеслиге продолжается 32-й тур, состоятся три встречи. У грандов выходной. «Кёльн» против «Фрайбурга» (14:30), «Айнтрахт» против «Майнца» (16:30), «Герта» против «Арминия» (19:00).
В итальянской Серии А пройдут аж шесть матчей. Вишенка на торте — битва за Лигу чемпионов между «Ювентусом» и «Миланом», свисток арбитра раздастся в 21:45. «Аталанта» навестит «Парму» (16:00), а «Рома» примет «Кротоне» (19:00).
В чемпионате Франции тоже глаза разбегаются, аж семь игр. «Монако» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов, подопечные Нико Ковача нанесут визит «Реймсу» (18:05). А «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов и пытается догнать «Лилль». Парижане в гостях сразятся с «Ренном» (22:00).
Также классный матч запланирован в чемпионате Нидерландов — «Аякс» в гостях у «Фейеноорда» (15:30). Продолжают играть в менее рейтинговых первенствах, выбор огромный.
Матчи по хоккею для ставок 9 мая
С Кубком Гагарина разобрались, юношеский чемпионат мира закончился, а до взрослого пока есть время. С хоккеем откровенно негусто. Даже в НХЛ нет ранних матчей. Поставить можно разве что на чемпионат Швейцарии.
На что ещё ставить 9 мая
В Формуле-1 добрались до Гран-при Испании, гонка стартует в 16:00 мск. Также можно поставить на НБА, где состоятся сразу два ранних матча. «Бостон Селтикс» против «Майами Хит» (20:00), «Лос-Анджелес Клипперс» против «Майами Хит» (22:30).
В баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА, которая проходит в Нижнем Новгороде, наступает время финала и матча за третье место. Хозяин паркета вылетел в четвертьфинале. Также играют в ведущих европейских национальных первенствах.
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