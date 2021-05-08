«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз: Лингард и Мойес оставят Анчелотти без еврокубков

9 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Эвертон» 9 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Эвертон» (09.05.2021)

Очередные выходные в европейском футболе не могли обойтись без английской Премьер-лиги, которая тоже вышла на финишную прямую. Одной из самых интересных игр 35-го тура АПЛ обещает стать противостояние «Вест Хэма» и «Эвертона». Оно состоится в Лондоне.



По итогам первых десяти туров многие считали именно «Эвертон» главным претендентом на путёвку в Лигу чемпионов среди команд, не входящих в традиционный топ-6 АПЛ. Подопечные Карло Анчелотти шли в тройке, а некоторое время даже лидировали в чемпионате. Впрочем, дистанция расставила всё по своим местам — на данный момент «ириски» располагаются на восьмом месте в чемпионате Англии.



Зато одним из главных приятных сюрпризов сезона остаётся «Вест Хэм». Подопечные Дэвида Мойеса даже за четыре тура до завершения сезона остаются более чем серьёзным претендентом на топ-4. Отставание «молотобойцев» от идущего четвёртым «Челси» составляет всего три очка. Учитывая предстоящее сражение «аристократов» с «Манчестер Сити», уже через несколько дней борьба за место в топ-4 может обостриться до максимума.



«Вест Хэм» исправно набирает очки в весенней части сезона, лишним тому подтверждением являются победы над крепкими «Лестером», «Бёрнли» и «Лидс Юнайтед». Спад случился лишь в середине апреля, когда лондонская команда поочерёдно проиграла «Ньюкаслу» и «Челси».



«Эвертон» подобной стабильностью похвастаться не может — в семи последних матчах АПЛ у подопечных Карло Анчелотти лишь одна победа при трёх поражениях. Именно провал в весенней части чемпионата и не позволит «ирискам» побороться за зону Лиги чемпионов. Да и шансы на еврокубки в последнее время заметно снизились.



Встреча первого круга между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» состоялась 1 января и завершилась победой команды Дэвида Мойеса. Важнейшие три очка вырвал невероятный Томаш Соучек. Особенно стоит отметить, что перед той встречей «ириски» практически не испытывали кадровых проблем. И всё равно остались с пустыми руками.



Теперь с «Вест Хэмом» не сможет помочь главный поставщик креатива Хамес Родригес. Колумбиец регулярно получает микроповреждения, из-за которых итальянскому специалисту приходится перекраивать центр поля, что не может не сказаться на результатах. Впрочем, существенные потери имеются и у Мойеса, который по-прежнему не может рассчитывать на Деклана Райса, Артура Масуаку, Анджело Огбонну и Марка Нобла.

Предстоящая игра может подарить зрителям как минимальное количество забитых мячей, так и целую её россыпь — делать какие-то прогнозы по части тоталов достаточно сложно. С уверенностью можно лишь сказать, что «Вест Хэм» приложит максимум усилий для победы. Уровень игры лондонцев на данный момент позволяет обыгрывать практически любую команду АПЛ.



Потому не будем мудрить и возьмём лобовую победу лондонцев с отличным коэффициентом 2.30. Своё поле, проблемный соперник — исходные данные хорошие. При желании можно подстраховаться и взять нулевую фору, линия это позволяет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Эвертон» 9 мая 2021 года

Многие эксперты до последнего считали, что «Вест Хэм» не сможет удержаться на плаву, и пророчили команде Дэвида Мойеса спад. Тем не менее даже с появившимися кадровыми проблемами «молотобойцы» продолжают опережать «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Вряд ли и «Эвертон» сможет доставить «Вест Хэму» серьёзные проблемы — уж слишком мотивирована лондонская команда. А вот мерсисайдцы в последнее время сдулись.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.30.