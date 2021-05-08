«Реал» — «Севилья». Прогноз: Бензема и Зидан не готовы показать чемпионский футбол

9 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Севильи» оценён экспертами в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Севилья» 9 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.85.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (09.05.2021)

Предстоящий тур чемпионата Испании обещает стать определяющим в борьбе за чемпионство. В субботу «Барселона» примет на «Камп Ноу» мадридский «Атлетико», а днём позже мадридский «Реал» сыграет с «Севильей». Четвёрка лидеров сражается между собой — просто прекрасно!



Ситуация в турнирной таблице Примеры остаётся крайне напряжённой — лидирующий «Атлетико» в 34 турах набрал 76 очков, тогда как его главные преследователи в лице «Реала» и «Барселоны» имеют на два пункта меньше. «Севилья» остаётся четвёртой командой Ла Лиги, однако сохраняет теоретические шансы на чемпионство — отставание от «Атлетико» составляет шесть очков. До финиша чемпионата всего четыре тура, цена каждой осечки колоссальна.



Большой трагедией для «Севильи» стало поражение от «Атлетика» из Бильбао на минувших выходных (0:1). Если бы подопечные Хулена Лопетеги набрали три очка, то уже по итогам матча с «Реалом» вполне могли догнать «Атлетико» и продолжить борьбу за золото Примеры. Впрочем, не только «Севилье» баски вставили палку в колёса. Две недели назад ни на что не претендующий «Атлетик» обыграл «Атлетико» — 2:1.



Есть серьёзный повод расстроиться и у мадридского «Реала» — в середине недели они проиграли лондонскому «Челси» и покинули розыгрыш Лиги чемпионов. Как это отразится на выступлении во внутреннем чемпионате — вопрос. Однако по логике вещей подопечные Зинедина Зидана должны сделать всё ради реализации шанса завоевать хотя бы один трофей в сезоне.



Встреча первого круга Примеры между «Севильей» и «Реалом» состоялась в начале декабря прошлого года и завершилась минимальной победой «сливочных». Подопечные Зидана уступили сопернику практически во всех статистических показателям и даже не сумели самостоятельно забить — автором единственного мяча стал Боно, отметившийся автоголом. Очевидно, что «Севилья» после столь обидного домашнего проигрыша будет серьёзно настроена на реванш.



Тем не менее исторически андалусийцы являются более чем удобным соперником для мадридцев. В 10 последних случаях «Севилья» выиграла всего трижды, при этом последняя победа случилась почти три года назад. Нельзя не отметить, что количество мячей в матчах между двумя достаточно забивными командами в последние годы существенно снизилось. За пять последних игр на двоих «Реал» и «Севилья» забили всего 10 голов. Маловато будет.



Мадридцы уже достаточно привычно имеют немалое количество проблем с составом. Так, с «Севильей» точно не сыграют Дани Карвахаль, Лукас Васкес и Рафаэль Варан. В то же время «нервионцы» накануне важнейшей игры фактически не имеют кадровых проблем, состав близок к оптимальному.

Делать ставки на исход сложно, ведь трудно оценить психологическое состояние мадридцев и уровень их функциональной готовности. А вот предположить, что «Реал» и «Севилья» не смогут порадовать зрителей большим количеством забитых мячей, можно. Слишком многое стоит на кону, чтобы без оглядки бежать вперёд.



Раз так, проверим классический тотал меньше 2.5 мяча, коэффициент приближается к двойке. Ждём довольно закрытого футбола, в котором один-два мяча наверняка окажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» 9 мая 2021 года

Важность предстоящего матча сложно переоценить. Особенно для «Реала», который продолжает реально претендовать на золото Примеры. «Севилья», впрочем, складывать оружие тоже не планирует, а когда ставки так высоки, то и цена пропущенного гола возрастает до максимума. Вряд ли команды бездумно пойдут в атаку, поэтому стоит ожидать осторожной игры и низкой результативности.

Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.92.