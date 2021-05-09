«Фулхэм» — «Бёрнли». Прогноз: брутальный Дайч отправит модного Паркера в Чемпионшип

10 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Бёрнли» 10 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Бёрнли» (10.05.2021)

Сверхнапряжённый сезон в чемпионате Англии близится к своему логическому завершению. Уже отыграна большая часть 35-го тура АПЛ. Последний матч игрового отрезка состоится уже в понедельник — «Фулхэм» примет на своём стадионе «Бёрнли». Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.

«Урал» — «Ростов». Прогноз: Карпин и Погребняк останутся верны себе даже в конце сезона За 13 предыдущих очных встреч лишь однажды соперники забили больше трёх голов.

Казалось бы, ничем не примечательный матч может поставить точку в борьбе за выживание интереснейшего сезона. При этом случиться это может за целых три тура до завершения первенства. Удивительная ситуация, учитывая высочайшую плотность в верхней части турнирной таблице английской Премьер-лиги.



За четыре тура до завершения чемпионата «Бёрнли», идущий на спасительной 17-й строчке турнирной таблицы, опережают ближайший к нему «Фулхэм» на девять очков. В случае победы бордовых окончательно определится вся тройка вылетающих в Чемпионшип неудачников. Помимо «Дачников» ими станут «Вест Бромвич Альбион» и «Шеффилд Юнайтед».



Встреча первого круга АПЛ между «Бёрнли» и «Фулхэмом» состоялась 17 февраля. Тогда соперники не сумели определить победителя и разошлись миром — 1:1. Равенство в счёте при абсолютно равной игре — закономерный результат двух далеко не самых сильных команд. С тех пор прошло достаточно времени, но сильнее стороны не стали.

«Турецкие экспрессы» в эпоху коронавируса. Настольный теннис захлестнули договорные матчи Коронавирус породил настоящий водопад договорных матчей. Пришлось принимать беспрецедентные меры!

В пяти последних турах АПЛ «Фулхэм» набрал лишь одно очко — не очень то и похоже, что подопечные Скотта Паркета пытаются спастись от понижения в дивизионе. За этот отрезок лондонцы забили всего три мяча, а последней победой по-прежнему остаются сенсационные 1:0 на «Энфилде». Если что, с того момента прошло уже два месяца.



У «Бёрнли» в тех же пяти последних матчах АПЛ три набранных очка — неожиданно лёгкая и крупная победа над «Вулверхэмптоном» две недели назад. И если поражения от «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» можно оправдать силой соперника, то неудачам с лишёнными реальной мотивации «Ньюкаслом» (1:2) и «Саутгемптоном» (2:3) внятных объяснений нет.



Отдельно стоит отметить результаты «Фулхэма» в родных стенах. В 17 матчах на «Крейвен Коттедж» подопечные Скотта Паркера одержали всего две победы — худший результат в АПЛ. Если брать 10 последних домашних встреч команды, то там восемь поражений и ничья с «Вест Хэмом». Выглядит удручающе.

«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.

Что до показателей «Бёрнли» на выезде, то там всё более-менее неплохо — пять побед и три ничьи в 17 играх сезона. Добротный результат для участника борьбы за выживание. Примечательно, что и «Фулхэм», и «Бёрнли» могут похвастаться выездными 1:0 с «Ливерпулем». Кажется, это всё, что нужно знать о сезоне в исполнении команды Юргена Клоппа.



На наш взгляд, букмекеры переоценивают хозяев. Лондонцы мало забивают и почти не выигрывают дома, а бордовые имеют возможность закрыть вопрос о сохранении прописки. Думается, гости тут как минимум не проиграют.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Бёрнли» 10 мая 2021 года

Вряд ли стоит что-то выдумывать и пытаться угадать количество голов. Доверимся статистике, а она говорит об ужасных выступлениях «Фулхэма» на домашнем стадионе и неплохих результатах «Бёрнли» на выезде. Победа или даже ничья может гарантировать бордовым сохранение прописки в АПЛ. Лучшее, что можно сделать в ближайший понедельник — обезопасить себя от вылета в Чемпионшип.

Ставка 1: победа «Бёрнли» за 3.35.

Ставка 2: «Бёрнли» не проиграет за 1.71.