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«Спартак» — «Химки», 10 мая 2021 года, прогноз и ставка на матч чемпионата России, смотреть онлайн, прямой эфир

«Спартак» — «Химки». Прогноз на матч 10.05.2021
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить
Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.
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10 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех подмосковного клуба оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 10 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (10.05.2021)

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
10 мая 2021, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов и Лиге Европы стали известны имена финалистов. РПЛ тоже скоро завершит сезон, большинству участников осталось провести по одной игре. Программа 29-го тура завершится 10 мая двумя поединками.

Некоторые клубы до сих пор продолжают борьбу, а для кого-то оставшиеся матчи простая формальность. Например, в понедельник в Москве на стадионе «Открытие Арена» местный «Спартак» будет принимать подмосковные «Химки». Гости уже выполнили свою задачу на сезон, а вот для хозяев наступают самые жаркие дни.

Красно-белые из-за осечек в середине апреля не смогли навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке. Санкт-петербуржцы досрочно стали чемпионами, а москвичам теперь отстаётся бороться с «Локомотивом» за второе место и, соответственно, попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Благо что пока всё складывается удачно.

Железнодорожники свой матч 29-го тура уже провели — разделили дома очки в дерби с «Динамо» (0:0), хотя действовали в большинстве. А до этого уступили «Зениту» в гостях с кошмарными 1:6. Теперь расклады в турнирной таблице выглядят следующим образом. Из-за дополнительных показателей «Локо» занимает вторую строчку, а «Спартак» третью, хотя у обоих по 53 очка.

Только вот главный конкурент забарахлил, а подопечные Доменико Тедеско сыграли на один матч меньше. При этом к ним возвращаются былые результаты. После сенсационного разгрома от «Уфы» (0:3) удалось обыграть в дерби ЦСКА (1:0). Хотя, конечно, тут сильно помогло удаление Ильзата Ахметова в первом тайме.

А в прошлом туре красно-белые увезли из Тулы три очка, одолев местный «Арсенал» (2:1). Любопытно, что место в воротах вместо отбывающего дисквалификацию Александра Максименко занял не игравший из-за травмы более двух лет на уровне РПЛ Александр Селихов. Впрочем, сменщик отстоял достойно, в пропущенном голе его вины нет.

Хотя понятно, что, скорее всего, голкипер молодёжной сборной России вернётся на своё законное место в предстоящем поединке. Однако едва ли это сильно поможет красно-белым. Несомненно, подмосковные «Химки» уже выполнили главную задачу на этот сезон — сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге.

Причём с большим запасом. За 28 сыгранных матчей набрали 44 очка, что соответствует восьмому месту в турнирной таблице. Разумеется, на большее рассчитывать не приходится, ведь отставание даже до идущего шестым ЦСКА составляет шесть пунктов. А вот закончить сезон на высокой ноте, финишировав в верхней части таблицы, можно.

Конечно, мотивация будет решать очень многое, а у «Спартака» её
и как раз явно больше. Однако доставить неудобства москвичам «Химки» вполне могут. Мы бы проверили гол красно-чёрных. На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.84 на такое событие сильно завышен. И вот две причины.

Во-первых, под руководством Игоря Черевченко подмосковный клуб стал настоящим открытием сезона, за это звание он вполне может тягаться с претендующим на еврокубки «Сочи». За 20 сыгранных матчей в РПЛ случилось всего лишь пять поражений. Ничтожно мало на контрасте с 13 победами на данном отрезке.

Во-вторых, оборона «Спартака» в последнее время крайне часто вызывает вопросы. Если отбросить игру против ЦСКА (тогда армейцы полтора тайма играли в меньшинстве), то красно-белые не могут сыграть на ноль с конца ноября 2020 года. То есть 11 туров подряд. Едва ли смогут и теперь, хотя и считаются фаворитами.

Вполне возможно, что москвичи добудут победу и сделают огромный шаг к Лиге чемпионов. Но сделать это без приключений и моментов у своих ворот едва ли удастся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» 10 мая 2021 года

«Спартак» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, пока всё складывается удачно. Главный конкурент теряет очки, плюс улучшилась собственная форма. Однако без боя даже немотивированные «Химки» команду Тедеско не отпустят. Хозяевам придётся постараться.

Ставка: «Химки» забьют за 1.84.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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