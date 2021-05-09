«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить

10 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех подмосковного клуба оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 10 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (10.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов и Лиге Европы стали известны имена финалистов. РПЛ тоже скоро завершит сезон, большинству участников осталось провести по одной игре. Программа 29-го тура завершится 10 мая двумя поединками.



Некоторые клубы до сих пор продолжают борьбу, а для кого-то оставшиеся матчи простая формальность. Например, в понедельник в Москве на стадионе «Открытие Арена» местный «Спартак» будет принимать подмосковные «Химки». Гости уже выполнили свою задачу на сезон, а вот для хозяев наступают самые жаркие дни.



Красно-белые из-за осечек в середине апреля не смогли навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке. Санкт-петербуржцы досрочно стали чемпионами, а москвичам теперь отстаётся бороться с «Локомотивом» за второе место и, соответственно, попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Благо что пока всё складывается удачно.



Железнодорожники свой матч 29-го тура уже провели — разделили дома очки в дерби с «Динамо» (0:0), хотя действовали в большинстве. А до этого уступили «Зениту» в гостях с кошмарными 1:6. Теперь расклады в турнирной таблице выглядят следующим образом. Из-за дополнительных показателей «Локо» занимает вторую строчку, а «Спартак» третью, хотя у обоих по 53 очка.



Только вот главный конкурент забарахлил, а подопечные Доменико Тедеско сыграли на один матч меньше. При этом к ним возвращаются былые результаты. После сенсационного разгрома от «Уфы» (0:3) удалось обыграть в дерби ЦСКА (1:0). Хотя, конечно, тут сильно помогло удаление Ильзата Ахметова в первом тайме.



А в прошлом туре красно-белые увезли из Тулы три очка, одолев местный «Арсенал» (2:1). Любопытно, что место в воротах вместо отбывающего дисквалификацию Александра Максименко занял не игравший из-за травмы более двух лет на уровне РПЛ Александр Селихов. Впрочем, сменщик отстоял достойно, в пропущенном голе его вины нет.



Хотя понятно, что, скорее всего, голкипер молодёжной сборной России вернётся на своё законное место в предстоящем поединке. Однако едва ли это сильно поможет красно-белым. Несомненно, подмосковные «Химки» уже выполнили главную задачу на этот сезон — сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге.

Причём с большим запасом. За 28 сыгранных матчей набрали 44 очка, что соответствует восьмому месту в турнирной таблице. Разумеется, на большее рассчитывать не приходится, ведь отставание даже до идущего шестым ЦСКА составляет шесть пунктов. А вот закончить сезон на высокой ноте, финишировав в верхней части таблицы, можно.



Конечно, мотивация будет решать очень многое, а у «Спартака» её

и как раз явно больше. Однако доставить неудобства москвичам «Химки» вполне могут. Мы бы проверили гол красно-чёрных. На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.84 на такое событие сильно завышен. И вот две причины.



Во-первых, под руководством Игоря Черевченко подмосковный клуб стал настоящим открытием сезона, за это звание он вполне может тягаться с претендующим на еврокубки «Сочи». За 20 сыгранных матчей в РПЛ случилось всего лишь пять поражений. Ничтожно мало на контрасте с 13 победами на данном отрезке.



Во-вторых, оборона «Спартака» в последнее время крайне часто вызывает вопросы. Если отбросить игру против ЦСКА (тогда армейцы полтора тайма играли в меньшинстве), то красно-белые не могут сыграть на ноль с конца ноября 2020 года. То есть 11 туров подряд. Едва ли смогут и теперь, хотя и считаются фаворитами.



Вполне возможно, что москвичи добудут победу и сделают огромный шаг к Лиге чемпионов. Но сделать это без приключений и моментов у своих ворот едва ли удастся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» 10 мая 2021 года

«Спартак» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, пока всё складывается удачно. Главный конкурент теряет очки, плюс улучшилась собственная форма. Однако без боя даже немотивированные «Химки» команду Тедеско не отпустят. Хозяевам придётся постараться.



Ставка: «Химки» забьют за 1.84.