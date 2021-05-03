«Турецкие экспрессы» в эпоху коронавируса. Настольный теннис захлестнули договорные матчи

Весна 2020 года запомнится всем тотальным локдауном. Пандемия коронавируса охватила весь мир, не остался в стороне и спорт. 99% турниров отменили. В этих условиях любителям ставок на спорт выбирать не приходилось: самым популярным видом в эти месяцы стал настольный теннис. Казалось бы, организаторам турниров нужно было радоваться, такой интерес! Но вместо этого им пришлось бороться с мафиозными группировками, которые опутали сетью договорных матчей практически все коммерческие турниры. Коллеги из Eurosport провели собственное расследование, публикуем самое интересное из него.

Кто оказался под угрозой?

В первую очередь договорные матчи захлестнули турниры, проходящие на постсоветском пространстве, в частности, в России и на Украине. Пандемия не отменила эти коммерческие соревнования, матчи продолжались круглые сутки. Куча игроков и дивизионов. Букмекеры же, несущие убытки из-за отмены крупных событий, с радостью принимали ставки на поединки таких турниров. Даже мировые лидеры, которые раньше смотрели на «настолку» свысока, пришли на этот рынок.



Почему именно постсоветское пространство? К сожалению, это вызвано невысоким уровнем жизни в этом регионе. Здесь банально проще подкупить игрока, сделать так, чтобы он обеспечил нужный результат. К тому же если в Европе за доказанную вину можно получить несколько лет тюрьмы, то у нас пожурят, могут дисквалифицировать на несколько месяцев. Призовые за победу в таких турнирах тоже не самые высокие, поэтому зачастую игроку, не хватающему звёзд с неба, куда выгоднее было «слить» пару матчей и заработать неплохие деньги.



Конечно, пострадали и организаторы турниров, репутация которых оказалась испорчена. Ну а самая многочисленная группа пострадавших — это простые игроки на ставках. Кто-то реально сидел часами, анализировал игроков и их действия — и оказался обманут. Ну а к тому же все социальные сети весной 2020 года просто заполонили предложения мошенников купить якобы договорной матч. Многие велись — и оставались без своих кровных.

Как всё происходило

Наверное, ни для кого не секрет, что договорные матчи организуют целые группировки. Они через посредников вербуют игроков, делают ставки на заранее оговорённый результат (чаще всего в азиатских букмекерских конторах), получают огромные барыши, небольшую часть от которых получают игроки.



По признанию игроков, сливавших матчи прошлой весной, изначально за нужный результат можно было получить до $ 4 тыс. По мере того как сеть мошенников расширялась, расценки опускались всё ниже и в конце концов остановились на отметке $ 300-400. Каждый игрок за один вечер мог принять участие в нескольких играх, а ещё получал бонусы за других завербованных игроков.

«Бёрнли» — «Вест Хэм». Прогноз: в Лигу чемпионов Лингарду и Мойесу пока рановато «Бёрнли» уже ничего не надо, но испортить лондонцам настроение всегда приятно.

Схема получила название «Турецкий экспресс», поскольку организовывали всё мафиози из Турции. Они вербовали игроков, включали в экспресс 7-8 матчей и зарабатывали до $ 120 тыс. с одной такой ставки.



«Парень, который был правой рукой Карена — того самого турка — рассказал, что все ставки проходили через одну БК в Анкаре. За этой букмекерской стоит местная мафия, которая отмывает через неё деньги. Поэтому они не сигнализировали организаторам турниров о сливах. Слышал, что они потратили 10 млн евро, а отмыли 50», — рассказал один из игроков.

Почему схема не прожила долго

Во-первых, на рынке договорных матчей возникла конкуренция, как бы это смешно ни звучало. Вербовкой теннисистов занялись и другие преступные группировки, в итоге появились ситуации, когда в матче оба игрока должны были проиграть. Начиналась игра в поддавки, которая заканчивалась провалом одного теннисиста. Риски стали слишком высоки, ведь тому, кто не смог обеспечить нужный итог, неминуемо приходилось выплачивать штраф.

Во-вторых, букмекеры поняли, что их обманывают. Компании стали следить за игроками, снимая приём ставок на матчи отдельных теннисистов. Когда таких стало слишком много, в чёрные списки компаний стали попадать целые турниры. А если на такие матчи и можно было поставить, то лимиты были минимальными.



К тому же борьба с договорными матчами приняла куда более серьёзный характер. Проверки на полиграфе, дисквалификация не только игрока, но и тех, кто за него поручился. Многим теннисистам пришлось задуматься о дальнейших перспективах сотрудничества с мафией. К тому же резко упали гонорары за сливы.

Что сейчас?

Конечно, отдельные договорные матчи существуют и сейчас. Но уже не в таком масштабе, как весной 2020 года. Вернулись основные спортивные события, многие игроки на ставках возвратились к своим привычным, любимым видам спорта. «Турецкие экспрессы» остались в прошлом. Не попадайтесь на удочку. Удачных ставок!