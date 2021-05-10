«Спартак» — «Химки», «Урал» — «Ростов» и другие матчи 10 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май почти дошёл до середины. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 10 мая.
На что ставить в футболе 10 мая
В европейском футболе наступают решающие дни, национальные чемпионаты вышли на финишную прямую. По традиции всё самое интересное состоялось в выходные, но на понедельник тоже кое-что осталось. В Российской Премьер-Лиге двумя матчами завершится программа 29-го тура.
Раньше всего начнут в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет «Ростов» (16:30 мск). Соперники не имеют реальной турнирной мотивации и играют исключительно в своё удовольствие. Финиш в серединке турнирной таблицы никуда не денется.
Иное дело «Спартак». Красно-белые вернулись на третье место в РПЛ, но уступают «Локомотиву» только по дополнительным показателям. Соответственно, четырёх очков в двух оставшихся турах хватит для попадания в квалификацию Лигу чемпионов. Сделать первый шаг нужно на своём поле с «Химками» (19:00), которым уже ничего не нужно.
В чемпионате Англии добрались до 35-го тура. Тут осталась одна встреча, по итогам которой борьба за выживание рискует закончиться. В 22:00 в Лондоне на поле выйдут «Фулхэм» и «Бёрнли». Если гости возьмут верх, определится тройка неудачников сезона.
В испанской Примере тоже продолжается 35-й тур, программу закроет одна игра. В Севилье «Бетис» примет «Гранаду» (22:00). Остальные команды уже отстрелялись.
Другие представители топ-5 европейских лиг в понедельник отдыхают. Зато можно поставить на менее рейтинговые первенства. Например, чемпионат Португалии, испанскую Сегунду и итальянскую Серию В.
Матчи по хоккею для ставок 10 мая
С Кубком Гагарина разобрались, юношеский чемпионат мир закончился, а до взрослого пока есть время. С хоккеем откровенно негусто. Даже в НХЛ нет ранних матчей. Регулярный сезон подходит к концу, уже после полуночи стартуют девять встреч. Время начала — от 2:00 до 5:00 мск.
Кроме того, можно поставить на чемпионаты Швеции и Финляндии. Там в самом разгаре плей-офф.
На что ещё ставить 10 мая
Всё внимание на теннис. Стартует мужской грунтовый турнир в Риме, в котором примут участие четыре россиянина. Аслан Карацев в первом круге сразится с сербом Миомиром Кецмановичем.
У женщин турнир тоже пройдёт в Риме. Анастасия Павлюченкова померяется силами с Гарбинье Мугурусой из Испании, Дарья Касаткина — с Джессикой Пегулой из США, а Вероника Кудерметова — с Элисе Мертенс из Бельгии.
В НБА ранних игр тоже нет, все шесть матчей начнутся между 2:30 и 5:00 мск. Любителям баскетбола остаётся разве что обратить внимание на европейские чемпионаты — играют в Италии, Турции, Израиле и Литве.
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