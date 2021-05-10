«Леванте» — «Барселона». Прогноз: Месси и Куман загладят вину за скучные нули с «Атлетико»

Такой горячей концовки в чемпионате Испании не было давно. Каждая игра способна стать ключевой.

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Леванте» оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Леванте» — «Барселона» 11 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.90.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона» (11.05.2021)

Развязка чемпионата Испании, похоже, затянется вплоть до последнего тура. Претендующие на титул клубы если и теряют очки, то синхронно. Потому минимальное расстояние между ними сохраняется и ко второй декаде мая. Очередным соперником «Барселоны» станет «Леванте».

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Как мы помним, определяющим в борьбе за чемпионство должен был стать предыдущий, 35-й тур Примеры. В нём «Барселона» играла с «Атлетико», а «Реал» принимал «Севилью». В раскладах не поменялось абсолютно ничего, ведь в обоих матчах была зафиксирована ничья.



Теперь, накануне 36-го тура Ла Лиги, ситуация в таблице следующая: с 77 очками лидирует «Атлетико», в двух пунктах идут «Реал» и «Барса». Не так далеко и «Севилья» — 71 балл, что на четыре меньше, нежели у «сливочных» и «блаугранас». Нешуточная заруба продолжится уже во вторник.



В то же время положение в турнирной таблице «Леванте» можно смело назвать комфортным. Даже при отсутствии побед в последних пяти играх команда имеет отрыв в девять очков от зоны вылета, что позволяет окончательно расслабиться. А как, собственно, иначе можно объяснить четыре поражения и ничью в пяти последних турах Ла Лиги?

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Встреча первого круга между «Барсой» и «Леванте» состоялась в середине декабря и завершилась скромной победой каталонцев со счётом 1:0. Победный мяч, естественно, провёл Лионель Месси, а преимущество подопечных Кумана оказалось подавляющим. 24 удара по воротам «Леванте», 63% владения мяча.



Если же говорить о кадровых проблемах, то ситуация с травмами серьёзнее выглядит у «Леванте». На поле точно не выйдут Никола Вукчевич, Неманья Радоя, Хосе Каспанья и Серхио Постиго. Все эти футболисты в начале сезона входили в основной состав, каждый из них провёл в текущем розыгрыше Ла Лиги по 20+ матчей.



Что касается «Барселоны», то после игры с «Атлетико» лазарет пополнился всего одним, пусть очень и очень важным игроком. Серхио Бускетс получил повреждение по итогам столкновения со Стефаном Савичем и оказался заменён. Травма испанского хавбека оказалась не самой серьёзной, он даже рассчитывает сыграть в Валенсии.

О повреждениях Филиппе Коутиньо и Ансу Фати известно уже давно, каталонцы привыкли побеждать без них. На наш взгляд, сине-гранатовые обыграют немотивированного соперника с разницей в два-три мяча. Состав у них заметно мощнее, а шансы на титул сохраняются. Если они хотят бороться за чемпионство, допускать осечки больше нельзя.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона» 11 мая 2021 года

Каталонцы захотят реабилитироваться за не самый удачный результат с «Атлетико». Вполне вероятно, что сине-гранатовые выйдут обозлёнными на матч с «Леванте» и не оставят камня на камне от скромного и немотивированного клуба. Почему бы не проверить победу «Барселоны» с форой?

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.68.