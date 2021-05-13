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Ставки на спорт сегодня, 13 мая, прогнозы на спорт, расписание матчей

Ставки на спорт 13 мая
Пётр Кондаков
«МЮ» — «Ливерпуль», «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д и другие матчи. Что смотреть 13 мая
Последний шанс «Ливерпуля» и решающий матч в Кубке Германии.
Ставки / Прогнозы 0

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 13 мая.

На что ставить в футболе 13 мая

Сегодня две отличные вывески. В Англии сыграют «МЮ» и «Ливерпуль». Манкунианцам победа практически гарантирует второе место. Ну а «Ливерпулю» победа и вовсе нужна кровь из носа. Только она оставит команде Юргена Клоппа шансы на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В Германии нас ждёт финал Кубка, и, представьте себе, без «Баварии»! Правда, с её будущим тренером. Юлиан Нагельсман и «РБ Лейпциг» сыграют с дортмундской «Боруссией». Матч обещает быть жарким!

Кроме того, в Испании обязательно нужно проследить за матчем «Реала» и «Гранады», этот матч многое может определить в чемпионской гонке. Кроме того, «Вальядолид» примет «Вильярреал», а «Эйбар» сразится с «Бетисом». Ну и одна встреча в Италии: «Кротоне» сыграет с «Вероной».

На что ставить в хоккее 13 мая

Второй матч на Чешских играх проведёт сборная России. На этот раз команда Валерия Брагина сыграет с Финляндией. В другом матче дня сразятся Чехия и Швеция. Ещё сегодня можно делать ставки на товарищеские матчи Беларусь — Казахстан и Дания — Норвегия. В НХЛ до конца регулярного чемпионата осталось совсем немного, там в ночь на пятницу три игры.

На что ещё ставить 13 мая

На «Мастерсе» в Риме продолжают борьбу Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Первому предстоит сыграть с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а второму в соперники выпал американец Райлли Опелка. В женской сетке Екатерина Александрова сыграет с Джессикой Пегулой, Веронике Кудерметовой предстоит тяжелейшее испытание в матче с Эшли Барти, а Вера Звонарёва после победы над Петрой Квитовой сыграет с ещё одной представительницей Чехии — Каролиной Плишковой.

В Единой лиге ВТБ вторые матчи в сериях 1/4 финала. ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» могут уже сегодня получить путёвки в следующий этап. «Нижний Новгород», «Парма» и «Химки» постараются на своих площадках победить и продлить серии.

«Зенит» сделал ещё один шаг к победе в РПЛ. «Спартак» ждёт свой шанс
Первая пятёрка синхронно победила.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Phil Noble — Pool/Getty Images

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