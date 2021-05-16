«Динамо» — ЦСКА, «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи 16 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май тоже перевалил за середину. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 16 мая.

На что ставить в футболе 16 мая

В европейском футболе наступают решающие дни, национальные чемпионаты вышли на финишную прямую. В Российской Премьер-Лиге пришла пора заключительного, 30-го тура. По традиции все восемь матчей не просто состоятся в один день, но ещё и начнутся в одно время. Так что перевести дух будет некогда.

С чемпионом и худшим клубом сезона определились, основные интриги — борьба за зону еврокубков (второе-пятое места) и имя второго неудачника (15-я строчка). А вот список встреч: «Динамо» — ЦСКА, «Ахмат» — «Спартак», «Рубин» — «Ротор», «Тамбов» — «Зенит», «Химки» — «Сочи», «Уфа» — «Арсенал», «Локомотив» — «Урал» и «Ростов» — «Краснодар». Начало — в 14:00 мск.



В чемпионате Англии запланированы четыре матча. «Кристал Пэлас» сразится с «Астон Виллой» (14:00), «Тоттенхэм» — с «Вулверхэмптоном» (16:05), «Вест Бромвич Альбион» — с «Ливерпулем» (18:30), а «Эвертон» — с «Шеффилд Юнайтед» (21:00).



Продолжается чемпионская гонка в испанской Примере, здесь тоже все 10 игр состоятся в один день. Начало во всех случаях в 19:30. Выделим самое главное: лидирующий «Атлетико» примет «Осасуну» (19:30), «Севилья» отправится в гости к «Вильярреалу», «Барселона» примет «Сельту», а мадридский «Реал» отправится в Бильбао к «Атлетику».



В немецкой Бундеслиге чемпион уже определён, да и с Кубком Германии на днях разобрались. В воскресенье пройдут два матча: дортмундская «Боруссия» наведается к «Майнцу» (19:00), а «РБ Лейпциг» примет «Вольфсбург» (21:30).

В итальянской Серии А состоятся пять матчей. Во Флоренции «Фиорентина» примет «Наполи» (13:30), а «Милан» в случае домашней победы над скромным «Кальяри» (21:45) гарантирует себе вожделенную путёвку в Лигу чемпионов.



В чемпионате Франции тоже жарко, все десять игр стартуют в 22:00. Застрявший на втором месте «ПСЖ» сыграет с «Реймсом», «Лион» наведается к «Ниму», «Монако» примет «Ренн», а «Лилль» сразится с «Сент-Этьеном».

Матчи по хоккею для ставок 16 мая

С Кубком Гагарина разобрались, юношеский чемпионат мир закончился, а до взрослого пока есть время. Всё внимание на Кубок Стэнли. Там, между прочим, пройдут два ранних матча. «Питтсбург Пингвинз» сразится с «Нью-Йорк Айлендерс» (19:00 мск), а «Вегас Голден Найтс» — с «Миннесотой Уайлд» (22:00).

На что ещё ставить 16 мая

Во-первых, баскетбол. Целых пять ранних матчей в НБА. Три из них стартуют в 20:00 мск: «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс», «Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс». В 21:00 подключатся «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз», а в 22:30 — «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз».



Также можно поставить на ведущие европейские чемпионаты. Продолжают играть в баскетбольных первенствах Испании, Италии, Турции, Греции, Литвы, Украины и Израиля.



Формулы-1 на этих выходных не будет. Любители гонок могут обратить внимание на MotoGP. Гран-при Франции стартует в 15:00.