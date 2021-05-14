Овечкин и Малкин останутся без Кубка Стэнли. А кто фаворит?

Сегодня ночью в НХЛ определились все пары первого раунда Кубка Стэнли. Кто фаворит? Букмекеры уже дали свои прогнозы, и, кажется, Александру Овечкину и Евгению Малкину ничего не светит. Разбираемся в букмекерских раскладах.
Схема плей-офф
Из-за коронавируса первые два раунда плей-офф Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов. По сути, в полуфиналы выйдут по одной лучшей команде из каждого дивизиона. Они и разыграют Кубок Стэнли. Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом.
Восточный дивизион
«Питтсбург» — «Айлендерс»
«Вашингтон» — «Бостон»
Центральный дивизион
«Каролина» — «Нэшвилл»
«Флорида» — «Тампа-Бэй»
Северный дивизион
«Торонто» — «Монреаль»
«Эдмонтон» — «Виннипег»
Западный дивизион
«Колорадо» — «Сент-Луис»
«Вегас» — «Миннесота»
Во втором раунде команды из одного дивизиона вновь сыграют между собой. В принципе, Канада даже могла бы пожаловаться, ведь в полуфинале будет только одна команда из этой страны. Но винить во всем нужно коронавирус, проблемы с карантином и пересечением границ заставили руководство лиги пойти на такой шаг.
Фавориты – «Колорадо» и «Торонто»
Главный фаворит Кубка Стэнли, по оценке аналитиков, — «Колорадо Эвеланш». «Лавины» показали лучший результат на предварительном этапе и завоевали Президентский кубок. Кстати, впервые за 20 лет. Сделать ставку на их успех в Кубке можно с коэффициентом 5.00. Резюмируем – из россиян лучшие шансы завоевать трофей у Валерия Ничушкина.
Кто еще может дать бой? Очень высоко аналитики оценивают шансы «Торонто», сделать ставку на канадский клуб, в котором выступает Илья Михеев, можно за 7.50. Немногим ниже шансы «Каролины», на Андрея Свечникова и его партнеров предлагают коэффициент 8.00.
«Везина» от Василевского не убежит, но к ней можно добавить и Кубок Стэнли
Дальше букмекеры выделяют две команды, можно назвать их теневыми фаворитами – это «Вегас» и «Тампа». Коэффициент на эти клубы 9.00. «Рыцари» нас не слишком интересуют, в их составе россиян нет, а вот за «Тампу» наверняка будут болеть многие, ведь там играют Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Помним и о Никите Кучерове, форвард пропустил регулярный сезон, но должен помочь команде в плей-офф.
Отдельное внимание стоит уделить Андрею Василевскому. Наверняка в этом сезоне он получит «Везину», приз лучшему вратарю лиги. Но, конечно, наш голкипер с радостью бы обменял этот трофей на Кубок Стэнли. Однако уже в первом раунде «молний» ждёт испытание «Флоридой» с Сергеем Бобровским в воротах. Это будет очень интересное противостояние.
А где же Овечкин, Малкин и все-все-все?
Да, в этом сезоне букмекеры не видят в фаворитах ни «Вашингтон», ни «Питтсбург». Кстати, эти клубы могут сыграть между собой во втором раунде плей-офф, если преодолеют стартовые барьеры. Коэффициент на победу этих команд одинаковый — 15.00. Наши главные звезды регулярный сезон провели не очень ярко, но тем и хорош плей-офф, что в нём можно всё перевернуть с ног на голову. Кстати, за 15.00 можно поставить и на «Бостон» — соперника «Вашингтона» в первом раунде. Здесь всё очень плотно.
Капризов ограничится «Колдер трофи»
Кирилл Капризов провёл потрясающий дебютный сезон и наверняка получит приз лучшему новичку лиги. Но вот привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли у нашего форварда вряд ли получится. В плей-офф решает опыт, а его у «дикарей» маловато. Коэффициент на чемпионство – 40.00.
Для любителей НХЛ наступает самое интересное время сезона. Смотрим матчи и следим за коэффициентами. Удачных ставок!
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