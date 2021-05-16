«Динамо» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: Олич и Дзагоев сохранят надежду на еврокубки

16 мая «Динамо» примет ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ. Матч на «ВТБ Арене» начнётся в 14:00 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Динамо»

«Динамо» идёт на седьмом месте в турнирной таблице. В 29 матчах у бело-голубых 14 побед, пять ничьих и 10 поражений. За тур до финиша чемпионата России команда Сандро Шварца на три очка отстаёт от идущего шестым ЦСКА и на столько же опережает «Химки». «Динамо» уже лишилось шансов попасть в еврокубки.



В пяти последних турах «Динамо» одержало только одну победу — над аутсайдером «Ротором» (3:0), а также сыграло вничью с «Уралом» (2:2), проиграло «Химкам» (0:1) и «Рубину» (0:2), а в последнем туре поделило очки с «Локомотивом» (0:0).



В игре с ЦСКА бело-голубым не сможет помочь защитник Иван Ордец, удалённый в предыдущем матче с «Локо».

В какой форме ЦСКА

ЦСКА располагается на шестом месте в таблице РПЛ. В 29 матчах у красно-синих 15 побед, пять ничьих и девять поражений. Они сохраняют шансы попасть в еврокубки: от «Рубина» и «Сочи», занимающих четвёртое и пятое места, отстают на два очка, от «Локомотива» — на три.



В пяти последних матчах во всех турнирах команда Ивицы Олича потерпела три поражения – от «Сочи» (1:2), «Локомотива» (0:3) и «Спартака» (0:1), сыграла вничью с «Уфой» (1:1) и одержала победу над «Краснодаром» (3:1).



Под вопросом остаётся участие в игре с «Динамо» самого результативного игрока ЦСКА Николы Влашича, получившего травму колена в матче с «Уфой».

«Динамо» — ЦСКА: статистика личных встреч

Матч первого круга текущего чемпионата России, состоявшийся в октябре, ЦСКА выиграл со счётом 3:1. В пяти последних встречах в чемпионате России команды одержали по одной победе и три раза сыграли вничью. Три последние очные встречи на поле «Динамо» заканчивались со счётом 0:0. До этого победил ЦСКА. В последний раз бело-голубые обыгрывали армейцев дома в ноябре 2014 года.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Динамо» — ЦСКА 16 мая 2021 года

Ставка: ЦСКА не проиграет и общий тотал больше 1.5 за 1.75. (Сделать ставку).

Для попадания в еврокубки ЦСКА нужна только победа, и армейцы будут более мотивированными, чем соперник. Но и «Динамо» после трёхматчевой безвыигрышной серии наверняка пожелает достойно завершить сезон при своих болельщиках.

Красно-синие победили в последнем очном противостоянии. На их же стороне статистика личных встреч на поле «Динамо»: победа и три ничьи. Предположим, что и на этот раз команда Ивицы Олича, продолжающая решать турнирные задачи, не проиграет.



Домашние игры «Динамо» с ЦСКА редко получаются результативными: три нулевые ничьи подряд. Но сейчас стоит предполагать, что забитые голы всё же будут: гостям необходимо забивать, чтобы победить и добыть необходимые очки, хозяевам — чтобы порадовать болельщиков. Ставка на тотал больше 1.5 прошла в восьми из 10 последних матчей бело-голубых во всех турнирах и в 12 из 13 игр ЦСКА после зимней паузы.