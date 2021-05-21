Россия — Чехия, Канада — Латвия и другие матчи. Что смотреть 21 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 мая.
На что ставить в футболе 21 мая
В футболе сегодня вновь не так много игр. В Испании завершают чемпионат «Леванте» и «Кадис». Ни тем, ни другим не грозит вылет, да и еврокубки тоже. «Кадис» может побороться за место в десятке, а «Леванте» подняться на пару мест выше.
Во Франции идут матчи плей-офф за право попасть в Лигу 1 на следующий сезон. «Тулуза» сыграет с «Греноблем».
Ну и самое время вспомнить о чемпионате Беларуси. Тем более что там сегодня матч с приставкой «супер». Лидер – солигорский «Шахтёр» — принимает минское «Динамо» Леонида Кучука.
На что ставить в хоккее 21 мая
Стартует чемпионат мира! Сборная России в первый день сыграет с командой Чехии — сложное испытание для команды Валерия Брагина. Кроме того, на старте турнира Германия встретится с Италией, Беларусь со Словакией, а Канада – с Латвией.
В НХЛ набирает обороты плей-офф, в ночь на субботу 4 игры. Из играющих ближе всех к победе в сериях «Каролина» и «Колорадо», они ведут 2-0 в сериях у «Нэшвилла» и «Сент-Луиса» соответственно. «Бостон» выигрывает у «Вашингтона» — 2-1, а «Виннипег» в первом матче победил «Эдмонтон».
На что ещё ставить 21 мая
На теннисном турнире в Лионе Карен Хачанов сыграет с французом Ришаром Гаске, это матч 1/4 финала.
Любители баскетбола сегодня могут делать ставки на чемпионаты Испании, Италии, Франции и Турции, а волейбольные болельщики будут следить за Евролигой, там стартует второй дивизион.
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