«Аталанта» — «Милан», «Ливерпуль» бьётся за ЛЧ и другие матчи 23 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май тоже подходит к завершению. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 23 мая.

На что ставить в футболе 23 мая

С Российской Премьер-Лигой и испанской Примерой разобрались, пришло время последнего тура ещё в нескольких национальных чемпионатах. Многие команды потеряли реальную турнирную мотивацию, но у некоторых на кону путёвки в Лигу чемпионов.

Главное блюдо — чемпионат Италии. Шутка ли, «Ювентус» до сих пор находится за пределами топ-4 и рискует отправиться в Лигу Европы. Туринцам в 38-м туре Серии А необходимо обыгрывать в гостях «Болонью», а также ждать осечки хотя бы одного из конкурентов.



«Наполи» на своём поле сразится с «Вероной», а вот «Милан» ждёт испытание посерьёзнее. Предстоит отправиться в Бергамо к «Аталанте», которая уже обеспечила себе путёвку в Лигу чемпионов. Все эти матчи начнутся в 21:45 мск. Исключение — игра «Интера» против «Удинезе» (16:00). Новый обладатель скудетто завершит сезон раньше.



В АПЛ запланированы 10 встреч, все стартуют в 18:00. С чемпионом и тройкой неудачников всё ясно, главное блюдо — битва за топ-4. Место в Лиге чемпионов обеспечили себе два клуба из Манчестера. На оставшиеся две путёвки имеются три претендента. То есть развязка должна получиться что надо.



«Ливерпуль» зависит только от себя, надо лишь победить в родных стенах лишённый мотивации «Кристал Пэлас». У «Челси» ситуация та же, только играть придётся в Бирмингеме с «Астон Виллой». А вот «Лестеру» для финиша в топ-4 надо не только обыграть дома «Тоттенхэм», но и дождаться осечки кого-то из конкурентов.



Кроме того, выделим встречи «Манчестер Сити» — «Эвертон» и «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Это последние матчи манкунианцев перед финалами еврокубков — Лигой чемпионов и Лигой Европы соответственно.

В Ла Лиге разобрались с чемпионом и именами неудачников. Осталось провести два поединка 38-го тура. «Гранада» примет «Хетафе» (19:30), а «Алавес» наведается к «Севилье» (22:00).

К концу подошёл и чемпионат Франции. Все десять встреч стартуют в 22:00. «ПСЖ» навестит «Брест», а лидирующий «Лилль» в гостях сразится с «Анже». Тем временем «Монако» на выезде сыграет с «Лансом». Победа гарантирует монегаскам попадание в Лигу чемпионов. Иначе их может обойти «Лион», который примет «Ниццу».



В Португалии состоится финал Кубка страны. «Брага» сразится с «Бенфикой» (22:30). Также можно поставить на менее рейтинговые чемпионаты и молодёжное первенство России.

Матчи по хоккею для ставок 23 мая

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. В воскресенье пройдут шесть матчей. В 12:15 мск начнут Норвегия с Италией, а также Великобритания со Словакией. В 16:15 — Казахстан с Финляндией и Швеция с Беларусью. Ещё через четыре часа придёт время Дании со Швейцарией и Канады с США.



В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф. Есть и ранний матч: «Каролина Харрикейнз» в гостях сразится с «Нэшвилл Предаторз» (21:30). В полночь сойдутся «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш», в 2:00 начнут «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз», в 2:30 — «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз».

На что ещё ставить 23 мая

Всё внимание — на баскетбол. В Единой лиге ВТБ продолжаются полуфиналы. В Казани местный УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань», начало — в 17:00 мск.



Два ранних матча в плей-офф НБА. «Филадельфия Сиксерс» померяется силами с «Вашингтон Уизардс» (20:00), а «Финикс Санз» — с «Лос-Анджелес Лейкерс» (22:30). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Испании, Италии, Турции, Германии, Израиле, Украине, Греции и Литве.