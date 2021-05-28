«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз: какой финал Лиги чемпионов? На кону путёвка в АПЛ!

29 мая состоится матч финала плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси Сити». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Брентфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Суонси» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси» 29 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что стыковой матч АПЛ «Брентфорд» — «Суонси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси» (29.05.2021)

На дворе конец мая, и, казалось бы, невероятно насыщенный и интересный сезон в Англии подошёл к концу. Как бы не так — в ближайшую субботу нас ожидает важнейшая встреча между «Брентфордом» и «Суонси». По её итогам определится последний участник английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Обе команды на протяжении 46 туров Чемпионшипа шли к повышению в классе, однако сумели финишировать лишь на третьей и четвёртой строчках. Мини-турнир за последнюю путёвку в АПЛ стартовал ещё в середине месяца. Оба клуба одержали достаточно натужные победы в полуфинале. Англичане обыграли по сумме двух матчей «Борнмут» (3:2), тогда как валлийцы кое-как расправились с «Барнсли» (2:1). Теперь всё решится на легендарном «Уэмбли».



Хорошей новостью для обеих команд является практически полное отсутствие травмированных. Не сыграет лишь полузащитник «Брентфорда» Джош Дасилва, который провёл в нынешнем сезоне аж 30 матчей. Впрочем, к его отсутствию в тренерском штабе «пчёл» уже должны привыкнуть. Вне игры Дасилва находится уже почти три месяца.



Нельзя не отметить, что лондонцы не знают горечи поражений на домашнем стадионе уже на протяжении девяти матчей. Правда, теперь играть придётся на «Уэмбли». Он находится в Лондоне, но всё же считается нейтральной территорией. Так что учитывать ли упомянутые показатели — вопрос открытый.



В то же время выездные результаты «Суонси» точно пригодятся. Этот клуб выиграл всего половину из 10 последних встреч в гостях. Забивают за пределами родных стен «лебеди» тем не менее исправно — минимум гол в четырёх из пяти последних игр. Более чем добротный показатель.

Если «Брентфорд» по итогам сезона в Чемпионшипе стал самой забивной командой (79 мячей в 46 играх), то у «Суонси» с голами часто возникали проблемы. Лишь 56 забитых мячей в 46 играх, для претендента на повышение в классе не так много. Забавно, что пропустили соперники примерно поровну (42 на 39), при этом в турнирной таблице финишировали по соседству.



В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа команды встречались дважды. Обе игры завершились с одинаковым счётом 1:1. Самое забавное, что в обеих матчах невероятным преимуществом владели гости. К примеру, в 26-м туре Чемпионшипа статистика по ударам была 21:2 в пользу игравшего на выезде «Брентфорда». На «Уэмбли», впрочем, хозяева и гости будут сугубо номинальные.

Было бы глупо делать прогнозы на победу в таком матче. Сопоставимые по классу коллективы, финал, новая жизнь в случае выхода в АПЛ. Да ещё и фактор «Уэмбли» — стадиона, на котором случиться может что угодно. А вот не обратить внимание на единственный гол «Суонси» за коэффициент 1.71 попросту нельзя. «Брентфорд» отличается симпатичным футболом, но пропускает исправно. На гол валлийцы вполне способны наиграть.

Прогноз и ставки на финал плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси» 29 мая 2021 года

«Суонси» дважды встречался с «Брентфордом» в этом сезоне и в обоих случаях забивал. Когда речь идёт о нейтральном стадионе, да ещё и о финальном матче, возможен любой исход. А вот не взять гол «лебедей» за такой привлекательный коэффициент просто нельзя. «Брентфорд» хорош в атаке, но пропускает немало.



Ставка: «Суонси» забьёт за 1.71.