Россия — Швеция. Прогноз: Владимир Тарасенко оставит скандинавов без плей-офф

31 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Россия — Швеция. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 2.05, а успех шведов оценён букмекерами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Россия — Швеция 31 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Россия — Швеция получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Гол в первые десять минут идёт за 1.77.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Россия — Швеция (31.05.2021)

Май отбывает последний день, лето стучится в дверь. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, а в НХЛ рубятся за Кубок Стэнли. Пришёл черёд чемпионата мира – 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

В понедельник, 31 мая, на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии состоится матч между сборными России и Швеции. Первое вбрасывание запланировано 20:15 мск. Групповой этап подходит к концу, участники провели по пять-шесть встреч, в турнирных таблицах понемногу вырисовывается общая картина.



Команда Валерия Брагина по-прежнему идёт в тройке лидеров. За пять матчей удалось набрать 12 очков, что соответствует второму месту. У сборных Швейцарии и Словаки в активе столько же, но они провели на одну игру больше, а потому некоторый запас у российской сборной есть. При этом последняя встреча будет со скромной Беларусью, которой уже ничего не надо.



Результаты у россиян на данном чемпионате мира более чем рабочие. Лишь одно поражение в пяти матчах при четырёх победах в основное время. Не получилось ничего сделать лишь со сборной Словакии (1:3). В атаке смотрелись неубедительно, в обороне тоже. Хотя одну из трёх шайб пропустили в меньшинстве, а ещё одну — в пустые ворота.

Впрочем, теперь это позади, а «Красная машина» идёт на серии из двух побед. К триумфу с Данией (3:0) прибавился успешный матч со Швейцарией (4:1), которая сейчас, к слову, в лидерах группы А. В последнем случае здорово далась концовка — забросили три шайбы за десять минут третьего периода. Дубль у Сергея Толчинского.



Вообще с результативностью у России проблем нет. 19 голов за пять игр — результат достойный. Больше в группе А умудрились забросить только швейцарцы, у них 21 шайба в копилке. Хотя надо сказать, что они провели на одну встречу больше, а потому россияне вполне могут их догнать и даже опередить по этому показателю.



Дело в том, что Швеция только в последних играх начала приходить в себя. Старт выдался скомканным, лишь сейчас она добыла две победы кряду. Сперва не оставила шансов Великобритании (4:1), а в последнем матче отобрала три очка у Словакии (3:1). Хотя словаки, в отличие от британцев, выглядели не хуже и даже забили первыми.

Теперь у шведов в активе девять очков и четвёртое место в группе. Шансы на выход в четвертьфинал остаются, но теперь не всё зависит от них. Ближайший преследователь — Чехия — отстаёт всего на один пункт, но имеет в запасе одну игру. А потому шведам позарез нужно обыгрывать Россию и надеяться на осечку чехов.



Именно поэтому мы бы ожидали от предстоящего поединка настоящего веселья. «Тре Крунур» наверняка не станут отсиживаться в обороне, ведь без голов не заработать очки. Однако у россиян с результативностью сейчас всё не так плохо, в среднем за игру получается оформлять практически по четыре шайбы в ворота соперника.



Да и статистика личных встреч пестрит результативными матчами. Так что, на наш взгляд, тотал обеих команд больше 1.5 шайбы за коэффициент 1.70 выглядит вполне заманчиво. В прошлый раз оппоненты на двоих забросили десять шайб, ждём жару и сейчас. К тому же из НХЛ приехал нападающий Владимир Тарасенко, наконец-то отбывший карантин. Наверняка в атаке с обладателем Кубка Стэнли будет повеселее.

Россия — Швеция: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 31 мая 2021 года

Россияне находятся в неплохой форме, имеют отличные шансы на первое место в группе. Нет особых проблем и с результативностью, а тут ещё добавится Владимир Тарасенко. Однако шведы находятся в плачевном положении, которое вынуждает набирать очки любой ценой. А потому ждём яркого поединка и как минимум по две шайбы от каждой команды.



Ставка: тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за 1.70.