Футболисты готовятся к Евро-2020, а у хоккеистов последний матч перед плей-офф.

Польша – Россия в футболе, Россия – Беларусь в хоккее и другие матчи. Что смотреть 1 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 июня.

На что ставить в футболе 1 июня

До Евро-2020 меньше двух недель, команды вовсю готовятся и проводят контрольные матчи. Сборная России сегодня сыграет со сборной Польши. Кроме того, Хорватия сыграет с Арменией, Словакия – с Болгарией, Северная Македония – со Словенией.

На что ставить в хоккее 1 июня

Сборная России на ЧМ-2021 по хоккею завершит групповой этап матчем с командой Беларуси. Кроме того, мы узнаем всех участников плей-офф и места, с которых команды пройдут в четвертьфинал. Канада, ещё лелеющая надежды, сыграет с Финляндией, Швейцария – с Великобританией, Италия – с США, Словакия – с Чехией, а Германия – с Латвией.



В плей-офф НХЛ второй матч в серии «Каролина» — «Тампа-Бэй», пока что «молнии» ведут 1-0.

На что ещё ставить 1 июня

На «Ролан Гаррос» продолжается первый круг. Аслан Карацев сыграет с американцем Джейсоном Бруксби, Андрей Рублев скрестит ракетки с представителем Германии Яном-Ленартом Штруффом. В женской сетке Маргарита Гаспарян сразится с американкой Энн Ли, а Екатерина Александрова – с Винус Уильямс.

В плей-офф НБА «Бруклин» может завершить серию с «Бостоном», там 3-1, а вот в противостояниях «Финикс» — «Лейкерс» и «Денвер» — «Портленд» 2-2, там тоже пятые матчи.

В волейбольной Лиге наций женская сборная России проведёт матч с очень серьёзным соперником – сборной Бразилии.