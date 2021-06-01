Скандал на ЧМ-2021! Россия и Канада не встретятся из-за договорного матча?

ЧМ-2021 войдёт в историю скандалом с участием сборных Германии, Латвии и Канады. Первые, скорее всего, сыграют договорной матч. Последние же поедут домой. Букмекеры отреагировали сразу же: кто-то резко обрушил коэффициент, кто-то и вовсе снял матч с линии. Попробуем разобраться в сложившейся ситуации.

«Скандинавская ничья» в Риге

Всё просто – перед матчем Германии и Латвии в турнирной таблице сложилась такая ситуация, что и ту и другую команду устроит ничья в основное время. И одновременно эта самая ничья лишит всех шансов на плей-офф команду Канады. Такая ситуация получила название «Скандинавская ничья».



Почему скандинавская? На футбольном Евро-2004 сборные Дании и Швеции оказались в такой же ситуации. И сыграли вничью 2:2, отцепив от плей-офф сборную Италии. До матча и тренеры, и игроки твердили, что не собираются играть на нужный результат, но матч всё равно завершился с исходом, о котором до матча говорили все.

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Можно ли назвать это договорным матчем? Наверное, да. Можно ли упрекать команды в нечестной игре? Скорее нет. Они сыграли вничью не ради наживы, не ради того, чтобы сыграли какие-то ставки. Они приехали на турнир с задачей пройти как можно дальше – и они её добились. Спустя 17 лет в такой же ситуации оказались хоккейные сборные Германии и Латвии.



Разумеется, мы не утверждаем, что команды будут играть «договорняк». Мы не знаем этого наверняка. Но, конечно, все – и функционеры, и игроки, и тренеры – все всё знают. У них есть задача – и они постараются её добиться. Всеми законными способами. Для Латвии выход в четвертьфинал – само по себе отличный результат. Для Германии это чуть более обыденное событие, но тоже означает выполнение задачи минимум. Будет странно, если команды станут рисковать местом в плей-офф из-за каких-то моральных аспектов ситуации.



Главный признак того, что результат матча заранее известен, – реакция букмекеров. Давайте изучим её поподробнее.

Ставки больше не принимают

Ещё сегодня утром, до начала игры между сборными Канады и Финляндии, коэффициент на ничью в основное время встречи Германия – Латвия находился в диапазоне 3.80 – 4.00 у букмекеров по всему миру. Но после того, как финны победили канадцев в серии буллитов, он резко начал падать.



Чемпионат мира по хоккею – не рядовое событие, за ним следят множество аналитиков и любителей спорта. Многие из них делают ставки. Просчитать, что Латвию с Германией устроит ничья в основное вермя, заняло считанные минуты, после чего на этот исход потекли деньги. Букмекеры начали реагировать, снижая коэффициент. В итоге за какой-то час он упал в два раза, сейчас сделать ставку на ничью можно с коэффициентом в районе 2.00 – 2.30. Это падение невероятно быстрое, на ничью ставили десятки и даже сотни тысяч рублей.

Более того, ряд букмекерских компаний и вовсе решили закрыть приём ставок на матч вообще или же на ничью. Или же резко понизили максимумы по ставкам на этот исход. Букмекеров можно понять: если этот легальный договорняк случится, они понесут серьёзные убытки. Кстати, одна из компаний, которая закрыла приём ставок на матч, – официальный спонсор ЧМ-2021.



Рядовая ли это ситуация? Нет. Такие ситуации могут иметь место на каких-то мелких турнирах, где договорные матчи случаются часто. Но для чемпионата мира по хоккею событие, которое популярно у игроков на ставках, – это нонсенс. По крайней мере мы ничего подобного на предыдущих мировых хоккейных форумах вспомнить не смогли.

Что делать Канаде?

Надеяться на чудо и пенять на себя. Конечно, если «Кленовые листья» вылетят с чемпионата, поднимется невероятный скандал. Чиновники, пресса, болельщики – все будут просто уничтожать и ИИХФ, и Германию с Латвией. Несладко, кстати, придётся Бобу Хартли – ведь он как раз канадец.

«Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью? Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет», — уже успел заявить главный тренер канадцев Жерар Галлан.

Но, с другой стороны, на этом чемпионате мира Канада проиграла и Латвии, и Германии. Можно ли сказать, что канадцы заслужили четвертьфинал больше этих сборных? Однозначно нет. Поэтому пенять команда Жерара Галлана в этой ситуации может только на себя. Нужно было выигрывать сегодня у Финляндии.

А что это значит для России?

Если Латвия с Германией сыграют вничью, это будет значить одно – четвертьфинала Россия – Канада не случится. Хорошо это или плохо – сказать сложно. В любом случае это не наша проблема. Кто бы ни оказался соперником сборной России в 1/4 финала – нужно выходить и играть на победу.



Встреча Германия – Латвия начнётся сегодня в 20:15 мск. Вряд ли это будет очень яркий матч в плане хоккея. Но то, что он станет одним из самых скандальных и запоминающихся на турнире, – это точно.