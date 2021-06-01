Почему Канада не выйдет из группы в случае ничьей в матче Латвия — Германия

Сборная Канады находится на грани вылета с чемпионата мира. Канадская сборная завершила групповой этап поражением в матче с Финляндией (2:3 Б). В результате канадцы набрали 10 очков, поднявшись на третье место. Столько же очков у Казахстана, занимающего четвёртое место. На пятом месте находится сборная Германии (9), а на шестом — Латвии (9).
Сегодня, 1 июня, Германия сыграет с Латвией. Если основное время закончится ничьей, то три команды наберут по 10 очков. Вступит в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними.
Изучим этот расклад подробнее: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам.
Положение команд внутри «треугольника»:
Латвия – 4 (4:3)
Канада – 3 (4:4)
Казахстан – 2 (5:6)
Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам.
Положение команд внутри «треугольника»:
Германия – 3 (5:4)
Канада – 3 (5:5)
Казахстан – 3 (5:6)
Таким образом, в случае ничьей в основное время в матче Германия — Латвия сборная Канады точно не попадёт в плей-офф.
- 1 июня 2021
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