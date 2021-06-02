Роджер Федерер — Марин Чилич. Прогноз: легенда тенниса не готова покорять Париж

Не исключено, что Федерер в последний раз радует своей игрой на «Ролан Гаррос».

3 июня Роджер Федерер и Марин Чилич сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Федерера — коэффициент на его победу составляет 1.36. На успех Чилича можно поставить за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Федерер — Чилич 3 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Роджер Федерер — Марин Чилич получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 3.75.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Роджер Федерер — Марин Чилич (03.06.2021)

Одной из главных интриг стартовавшего Открытого чемпионата Франции стало возвращение на парижские корты самого Роджера Федерера. 39-летний швейцарец, пусть уже и сам не верит в победу на «Ролан Гаррос», продолжает радовать парижских болельщиков. Травма осталась позади.

Первым соперником Роджера стал представитель Узбекистана Денис Истомин. Скажем прямо, доставить хоть какие-то проблемы легенде ему не удалось — 2:6, 4:6, 3:6. Благодаря методичной и по-прежнему впечатляющей игре швейцарец не позволил оппоненту сделать даже один брейк.

Следующим на пути Федерера встанет победитель US Open 2014 Марин Чилич. Это уже другой уровень. Свой первый матч на турнире он выиграл у обладателя уайлд-кард из Франции Артура Риндеркнеха — 7:6, 6:1, 6:2. Лёгкая победа, однако и соперника Марина тяжело назвать серьёзным — лишь 118-я ракетка мира.

Федерер и Чилич играли друг с другом 10 раз, при этом хорват может похвастать лишь одной победой. На том самом победном для себя US Open-2014. Единственная очная встреча на грунте случилась более 10 лет назад — на соревнованиях в Монте-Карло Роджер победил со счётом 6:4, 6:3. Понятно, что с тех пор много воды утекло.

Вынося за рамки победу над Риндеркнехом в первом круге, подготовку Чилича к «Ролан Гаррос» сложно назвать успешной. Марин добрался до полуфинала соревнований в Эшториле, однако в четырёх следующих матчах потерпел три поражения. На соревнованиях в Женеве хорват и вовсе проиграл 335-й ракетке мира Доминику Штикеру.

Чилич в целом не слишком любит матчи на грунте. Лишним тому подтверждением является его история выступлений на Открытом чемпионате Франции. Если на трёх остальных мэйджорах он как минимум добирался до финала, то в столице в Франции лишь дважды играл в четвертьфиналах.

Игра первого круга между Федерером и Истоминым продемонстрировала готовность Роджера играть в вязкий и комбинационный теннис, однако как только дело доходило до активных передвижений, верх брал представитель Узбекистана. Чилич же умеет играть только в один теннис — атакующий, агрессивный. Проблемы у Роджера явно возникнут, а вот как он с ними справится? Хороший вопрос.

В любом случае разгрома тут не случится, Федереру придётся попотеть. Можно взять общий тотал, но победа Чилича с плюсовой форой выглядит надёжнее. Роджеру придётся двигаться, а потому в какой-то момент он может просесть. Функциональное состояние наверняка находится не на максимуме.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Роджер Федерер — Марин Чилич 3 июня 2021 года

Если Денис Истомин не сумел создать проблемы Роджеру в первом за два года матче швейцарца на «Ролан Гаррос», то Чилич — это совсем другой случай. Букмекеры сильно верят в Федерера, однако лёгким для него предстоящий матч не будет. Хорватскому теннисисту в целом по силам взять даже партию у швейцарца — в это и будем верить. Плюсовая фора на Марина смотрится хорошо.

Ставка: победа Чилича с форой (+5.5) гейма за 1.72.