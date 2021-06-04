Россия — Болгария. Прогноз: Филипп Киркоров вдохновит Головина и Дзюбу

5 июня 2021 года состоится товарищеский матч Россия — Болгария. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех болгар оценён экспертами в 9.10. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Болгария 5 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Россия — Болгария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз товарищеского матча Россия — Болгария (05.06.2021)

Футбольный сезон встречает первый месяц лета, май отдал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето 2021-го из-за коронавируса.



Однако сперва предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России. 5 июня на поле «ВТБ-Арены» в Москве она примет сборную Болгарии. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, игру смогут посетить болельщики. А гимн перед началом исполнит Филипп Киркоров.



Эта встреча станет для россиян второй за последних пять дней. Первую они провели 1 июня во Вроцлаве с крепкой сборной Польши. Встреча прошла под наблюдением итальянской бригады арбитров и завершилась вничью (1:1). Началось всё с гола хозяев на четвёртой минуте, но уже через 16 минут баланс был восстановлен.



На правом фланге на шикарный заброс от Александра Головина откликнулся Вячеслав Караваев. Опередив всех на дальней штанге, защитник проткнул мяч между ног опытного Лукаша Фабиански. В оставшееся время обе команды предпринимали попытки подойти к воротам друг друга, но счёт на табло больше не менялся. Сложно спорить с тем, что второй тайм выдался унылым.



Серьёзных моментов и у поляков, и у россиян было не так много. За 90 минут на двоих соперники сумели нанести только 12 ударов по воротам. Однако важно отметить здесь другое. Подопечные Станислава Черчесова отрезками показывали очень неплохое движение, активно использовали прессинг. По большей части — до перерыва.



Наверняка тренерский штаб внесёт некоторые коррективы, хотя делать сколько-нибудь значимые выводы не стоит. Игра с Бельгией будет уже через неделю, ждать осталось недолго. Хотя сейчас нужно думать о ещё одном контрольном поединке, на этот раз — в Москве со сборной Болгарии. Родные стены всегда прибавляют сил.



Благо что соперник далеко не самый сильный. Видимо, он воспринимается как аналог Финляндии, с которой сойдёмся во втором туре. Болгары после провала в Лиге наций поменяли главного тренера, но работа Ясена Петрова на посту рулевого пока что не приносит плодов. За четыре игры в 2021 году добыты только две ничьи, одна из которых в товарищеском матче со Словакией.

Также Болгария потерпела два поражения в трёх турах отборочного раунда к чемпионату мира – 2022. Сперва в матче со Швейцарией (1:3), затем — с Италией (0:2). Понятно, что оппоненты очень серьёзные, но и в игре с менее крепкой Северной Ирландией (0:0) болгарская команда тоже почти ничего не показала. С результативностью всё совсем грустно.



Вероятно, россияне возьмут инициативу в предстоящем матче в свои руки и пойдут в атаку уже с первых минут. Оформить преимущество в первом тайме, чтобы потом дать возможность спокойно сыграть другим футболистам — звучит красиво. Оппонент в уровне уступает, да и мотивации у него нет. На Евро Болгария не пробилась, а наши футболисты наверняка постараются показать себя тренерскому штабу в боевых условиях.



Так что мы бы проверили ставку «гол России в первом тайме» за коэффициент 1.72. Статистика, кстати, на нашей стороне. Дело в том, что пять из семи последних голов россияне оформили до перерыва. Альтернативный вариант — П1 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93. Разгром вряд ли будет, обороняться болгары умеют, но на успех хозяева рассчитывать могут. Также стоит рассмотреть П1 в первом тайме, там коэффициент ещё выше.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Болгария 5 июня 2021 года

Сборная России довольно неплохо показала себя несколько дней назад с Польшей. Классическая промежуточная игра перед крупным турниром: местами выглядели здорово, второй тайм выдался совсем скучным. Болгария же справедливо считается аутсайдером, поскольку смена тренера на пользу ей не пошла, результаты по-прежнему не радуют. Снова ждём от россиян хорошего матча.



Ставка: гол России в первом тайме за 1.72.