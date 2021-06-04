Финляндия — Германия. Прогноз: Суоми приблизятся ко второму подряд золоту ЧМ

5 июня состоится матч полуфинала чемпионата мира – 2021 Финляндия — Германия. Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 1.74, а успех немцев оценён букмекерами в 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Финляндия — Германия 5 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/2 финала ЧМ-2021 Финляндия — Германия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол в первые десять минут идёт за 2.06.

Анализ и прогноз матча полуфинала ЧМ-2021 Финляндия — Германия (05.06.2021)

Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира – 2021 в самом разгаре, добрались до полуфинальных матчей. Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале и сошла с дистанции, борьбу за медали продолжают четыре коллектива. Скучно точно не будет.



Оба полуфинала ЧМ-2021 состоятся в субботу, 5 июня. В 18:15 мск в Латвии на льду площадки «Арена-Рига» начнут битву за выход в финал сборные Финляндии и Германии. Финны никак не хотят сбавлять набранный темп, букмекеры на данный момент даже считают их главными претендентами на победу в турнире.



Действительно, форма подопечных Юкки Ялонена впечатляет. Последнее и единственное поражение она потерпела ещё во втором туре группового этапа, когда уступила Казахстану в послематчевой серии буллитов. С тех пор удалось одержать шесть побед в шести матчах. Четыре из них в основное время, ещё две — по буллитам и в овертайме.



А в четвертьфинале «львы» выбили сборную Чехии, выиграв с нетипичным для хоккея счётом (1:0). Было видно, что соперники старались сыграть на результат, за весь игровой час получили только по одному удалению. Правда, у чехов Лукаш Клок отсидел на скамейке две минуты, а у финнов Ииро Пакаринен схлопотал «2+10». Но в остальном было всё спокойно.



В створ команды попадали не так часто, нанесли всего 52 броска на двоих. Зато стоит отметить количество вбрасываний. Только у финской команды их набралось 39 штук, а чехи оказались сильнее на точке 29 раз. Однако больше повезло Суоми — в конце первого периода им не засчитали гол в большинстве (по делу), зато в середине второго залетел единственный и победный.



Хотя раньше времени команду Германии списывать со счётов мы всё же не стали бы. Во время группового этапа немцы смотрелись довольно бодро, даже обыграли канадцев. Конечно, были неудачные встречи — с Казахстаном (2:3), США (0:2) и как раз Финляндией (1:2). Но это не помешало им выйти в четвертьфинал.



В 1/4 финала ЧМ-2021 немцам досталась сборная Швейцарии, которая успела пошуметь в группе А. Матч выдался сумасшедшим по всем параметрам. Во всех периодах преимущество по броскам в створ было на стороне Германии, а за всю игру их накопилось ровно 40 штук. Но к 34-й минуте швейцарцы повели со счётом 2:0.

Благо что ещё до третьего периода подопечные финского специалиста Тони Сёдерхольма сократили разрыв, а за 44 секунды до финальной сирены вовсе сравняли счёт. В овертайме победитель не определился, а в послематчевой серии буллитов точнее оказались немцы. Здесь надо отдать должное Матиасу Нидербергеру, который совершил четыре сейва.



Прошлая очная встреча Финляндии и Германии завершилась победой Суоми со счётом 2:1. Сейчас тоже стоит ожидать довольно сдержанный поединок. Финны, конечно, фавориты, но постоять за себя немцы вполне могут. Один из вариантов — тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 1.64. Строго говоря, Германия и Финляндия похожи по модели игры, но действующий чемпион делает всё эффективнее и быстрее.



Потому мы бы проверили ставку посмелее. 1Х + тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00, на наш взгляд, выглядит интересно. Всё же статистика личных встреч практически полностью на стороне Финляндии. В 11 предыдущих случаях они одержали девять побед и должны выходить в финал любым способом. Что-то в духе 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно, но подстрахуемся на предмет мирного исхода в основное время.

Финляндия — Германия: прогноз и ставка на матч полуфинала ЧМ-2021 5 июня 2021 года

Финляндия не сбавляет набранный темп. Здорово смотрится в обороне, есть результаты в атаке. В четвертьфинале не дали ничего реализовать чехам. Германия, конечно, сможет за себя постоять, но финны, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее. К тому же на их стороне статистика личных встреч. Вырисовывается низовая игра, в которой действующий чемпион своего не упустит.



Ставка: Финляндия не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.