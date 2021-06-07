Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз: грек закончит сказку первой ракетки России

8 июня Даниил Медведев и Стефанос Циципас сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса — коэффициент на его победу составляет 1.45. На успех Медведева можно поставить за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Медведев — Циципас 8 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 38.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 38.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 3.70.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Стефанос Циципас (08.06.2021)

Начало июня 2021 года, Париж, четвертьфинал «Ролан Гаррос». Ещё неделю никто даже представить не мог, что в один ряд сюда встанет имя Даниила Медведева — одного из главных хейтеров грунтового покрытия и человека, который уже и сам шутит над своим неумением играть на красных кортах.

Тем не менее во вторник россиянин может оформить первый выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Собственно, Даниил за последнюю неделю только и делал, что оформлял что-то дебютное. До старта «Ролан Гаррос» — 2021 Медведев не имел ни одной победы в основной сетке грунтового мэйджора.

Теперь же он не только добрался до четвертьфинала, но и сделал это всего с одним проигранным сетом. В матче 1/8 финала россиянин и вовсе выдал одну из своих лучших грунтовых игр в карьере, разгромив 23-ю ракетку мира Кристьяна Гарина — 6:2, 6:1, 7:5. А ведь тот очень хорош на грунте.

Но следующии соперником Даниила станет не Александр Бублик, не Томми Пол и даже не Кристьян Гарин. Медведеву предстоит сыграть с пятой ракеткой мира, выигравшей в этом сезоне уже два грунтовых турнира. Никто ещё не забыл, в каких отношениях находятся теннисисты? Кажется, по-прежнему в не самых лучших.

22-летний Циципас не просто выиграл два грунтовых турнира в текущем сезоне, он в целом выдаёт лучший год на данном покрытии в карьере. 22 победы при всего трёх поражениях, одно из которых случилось в финале соревнований в Барселоне (1-2 от Надаля), а другое — в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (1-2 от Джоковича). Впечатляющие результаты. Даже очень.

Говорить о статистике личных встреч было бы не очень корректно в контексте того, что бóльшая часть из них случилась на харде — покрытии, на котором Медведев чувствует себя как рыба в воде. Впрочем, был и грунтовый матч — в 2019 году россиянин достаточно неожиданно одолел Стефаноса в 1/8 финала соревнований в Монте-Карло — 6:2, 1:6, 6:4. Остальные шесть матчей (пять из которых выиграл Медведев) состоялись на харде.

Нельзя не отметить и существенно изменившуюся игру Медведева на грунте. Россиянин не просто одержал на одном лишь «Ролан Гаррос» больше побед, нежели на трёх турнирах до грунтового мэйджора, но и сделал это в действительно крутом стиле. Наконец заработали подача и форхенд Даниила — порой кажется, что он выполняет их не хуже, чем на харде.

Хорошую службу Медведеву играет и умение много и качественно двигаться по задней линии, отрабатывая в обороне. Медленный грунт лишь подталкивает к таким вещам, ведь дождаться ошибки соперника здесь даже проще. А подача у россиянина в Париже очень хороша.

Впрочем, говоря о матче именно с Циципасом, ожидать ошибки соперника и надеяться на подачу на грунте… Со Стефаносом такие фокусы вряд ли пройдут. Уж слишком силён грек, особенно на грунте и особенно в этом сезоне. Кажется, именно Циципас является главным претендентом на выход в финал соревнований. Поставим на грека с форой.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Даниил Медведев — Стефанос Циципас 8 июня 2021 года

Даниил Медведев показывает на Открытом чемпионате Франции на удивление сильную игру, однако для победы над Стефаносом Циципасом её вряд ли хватит. Грек мастерски действует на грунте и имеет все шансы пробиться в свой первый финал ТБШ — такую возможность упускать нельзя.

Ставка: победа Циципаса с форой (-1.5) по сетам за 1.77.