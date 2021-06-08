Рафаэль Надаль — Диего Шварцман. Прогноз: наконец-то достойный соперник для Короля грунта

9 июня Рафаэль Надаль и Диего Шварцман сыграют в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Надаля — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Шварцмана можно поставить за 11.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Надаль — Шварцман 9 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Рафаэль Надаль — Диего Шварцман получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Ставки на пятый сет принимаются за 9.00.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Диего Шварцман (09.06.2021)

Очередной поход Рафаэля Надаля за трофеем «Ролан Гаррос» выходит на финишную прямую. В среду испанец сыграет с представителем Аргентины Диего Шварцманом в четвертьфинале грунтового мэйджора. Уже в следующем раунде Рафа может пересечься с Новаком Джоковичем.

41 выигранный сет подряд на «Ролан Гаррос» — пожалуй, это один из последних рекордов французского мэйджора, который принадлежит не Надалю. Пока не Надалю. Обладателем достижения является не менее легендарный Бьорн Борг, однако Рафа уже близок. Ведь на игру со Шварцманом он выходит с 35 выигранными сетами кряду.

И хоть подавляющая часть теннисистов и заявляет, что не следит за такими мелочами, Надаль явно хочет быть на «Ролан Гаррос» лучшим во всём. Другой вопрос — позволит ли Шварцман обыграть себя в трёх партиях. Лишь Диего и Рафа добрались до четвертьфинальной стадии мужского розыгрыша соревнований без проигранных сетов.

Солидный показатель, но объяснимый — оба теннисиста являются многолетними мастерами игры именно на грунте. Взять хотя бы богатейшую историю противостояния теннисистов. Рафа и Диего играли друг с другом 11 раз, при этом лишь однажды победителем оказывался аргентинец.

На грунте теннисисты встречались пять раз — четыре победы Рафы и те самые 0-2 от Шварцмана на соревнованиях в Риме в прошлом году. Дважды испанец и аргентинец встречались и на «Ролан Гаррос» — 10-я ракетка мира может похвастаться одним выигранным сетом и одной партией, в которой сумел добраться до тай-брейка.

В целом Шварцман может доставить проблемы Надалю, однако делает это крайне редко — всего четыре выигранные партии в 11 матчах. Тем не менее именно на грунте аргентинец доставлял сопернику наибольшее количество трудностей. Да, Рафа — безусловный фаворит предстоящей игры, однако тотал букмекеров явно занижен. Диего, не проиграв пока на турнире ни одного сета, готов дать бой титулованному сопернику.

Турнирная сетка текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» явно была сложнее у Надаля. Тут и молодой и перспективный Алексей Попырин, и набравший форму на грунте Кэмерон Норри, и будущая (впрочем, уже и действующая) звезда мирового тенниса Янник Синнер. Шварцман же обыграл 37-летнего Лу Яньсюня, его одногодку Филиппа Кольшрайбера и лишь Ян-Леннард Штруфф, являющийся 42-й ракеткой мира, мог считаться действительно серьёзным оппонентом.

Как бы то ни было, Шварцман уже не раз доказывал, что готов к сражению с Надалем на грунте и проигрывать ещё до выхода на корт не будет. Взять в каждом из сетов по три-четыре гейма — более чем посильная для него задача. Сил и свежести должно хватить, ведь в предыдущих раундах он решал вопросы быстро. Верх в общем тотале по геймам смотрится хорошо.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль — Диего Шварцман 9 июня 2021 года

В очередной раз букмекеры слепо верят в разгромную победу Рафаэля Надаля, оценивая его шансы примерно так же, как и в матче с Кэмероном Норри. Шварцман же является игроком уровнем на порядок выше, нежели британец, особенно если говорить о грунте. Легко Надалю не будет точно. Возьмём верх по геймам. Рафа наверняка пройдёт дальше, но какая-никакая борьба должна завязаться.

Ставка: тотал больше 27.5 гейма за 1.70.