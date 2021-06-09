Мария Саккари — Барбора Крейчикова. Прогноз: женский «Ролан Гаррос» не может без сенсаций

10 июня Мария Саккари и Барбора Крейчикова сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Саккари — коэффициент на её победу составляет 1.63. На успех Крейчиковой можно поставить за 2.27.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Саккари — Крейчикова 10 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Мария Саккари — Барбора Крейчикова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Ставки на третий сет принимаются за 2.35.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Мария Саккари — Барбора Крейчикова (10.06.2021)

Сенсация на сенсации и сенсацией погоняет — так одной фразой можно описать женский розыгрыш Открытого чемпионата Франции 2021 года. Без неожиданностей не обошлись и четвертьфиналы — главной вывеской стадии стала встреча действующей чемпионки Иги Свёнтек и дерзкой Марии Саккари. Невзирая на прогнозы экспертов, представительница Греции одержала победу со счётом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей Саккари станет представительница Чехии Барбора Крейчикова, которая до недавнего времени считалась по большей части парным игроком. В активе Барборы два парных «Шлема», однако лучшим результатом на одиночных мэйджорах был лишь четвёртый раунд «Ролан Гаррос» — 2020. Теперь же 25-летняя уроженка Брно обыграла американку Кори Гауфф и пробилась в полуфинал. Значимое достижение.

Свёнтек стала не единственной топ-теннисисткой, которую обыграла Саккари на пути к полуфиналу. В 1/8 финала она одолела и прошлогоднюю финалистку соревнований Софью Кенин (2-0), а раундом ранее оказалась сильнее бельгийки Элисе Мертенс (2-1), которая, между прочим, обыгрывала в этом сезоне на грунте Симону Халеп.

Не менее тернистым оказался и турнирный путь Крейчиковой. Помимо Гауфф, чешка поочерёдно обыграла Кристину Плишкову, Екатерину Александрову, Элину Свитолину и Слоан Стивенс. Не стоит забывать, что Стивенс ещё три года назад играла в финале «Ролан Гаррос». В пяти проведённых матчах Барбора проиграла лишь стартовый сетна турнире — 5:7 в игре с Плишковой. Все остальные партии остались за ней — на данный подряд набежало 10 кряду.

Единственная встреча между Крейчиковой и Саккари случилась в марте текущего года. И даже невзирая на то, что явной фавориткой считалась представительница Греции, победу одержала именно Барбора — 6:2, 7:6 (7:4). Стоит учитывать и тот факт, что та встреча случилась на харде — покрытии, на котором чешская теннисистка не чувствует себя комфортно. Уже завтра, в полуфинальной игре «РГ», ей будет значительно легче демонстрировать фирменный теннис.

Игровой стиль Крейчиковой наверняка выводит из себя многих соперниц. Высокие полусвечи, неспешное развитие атак и ленивые форхенды убаюкивают теннисисток на другой стороне корта и заставляют их ошибаться раз за разом. Именно в эту ловушку попала и Гауфф, любящая действовать на встречных курсах. Барбора возвращала сопернице «пустые» мячи, с которых практически нельзя было атаковать — юная Кори ошибалась раз за разом и в итоге не сумела выиграть даже партию.

В аналогичную ситуацию может попасть и Саккари, которая ещё сильнее полагается на свою мощь, нежели Гауфф. Регулярные ошибки Марии могут последовать практически сразу же после старта матча, а уж если в дело пойдут и нервы, гречанка может получить огромные проблемы. То есть лёгкой прогулки тут быть не должно.

Эксперты совсем не верят в чешскую теннисистку. Даже невзирая на то, что она не проигрывает уже 10 партий подряд. Коэффициент на то, что Крейчикова как минимум навяжет сопернице борьбу приятный — отказываться от такого подарка букмекеров попросту нельзя. А вот проверять ли итоговую победу Барборы — дело вкуса. Потенциальный выигрыш хорош, но Саккари почувствовала уверенность.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Мария Саккари — Барбора Крейчикова 10 июня 2021 года

Вязкий теннис в исполнении Крейчиковой доставит большое количество проблем Саккари. Далеко не факт, что гречанка сумеет добыть лёгкую победу — в полуфинале турниров «Большого шлема» такие случаются крайне редко. Зрителей ожидает близкий матч, победительницей из которого может выйти любая из теннисисток. Потому возьмём победу аутсайдера с форой.

Ставка: победа Крейчиковой с форой (+3.5) за 1.64.