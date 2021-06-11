Италия — Турция, Джокович — Надаль и другие матчи. Что смотреть 11 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 11 июня.
На что ставить в футболе 11 июня
Стартует Евро-2020, с чем мы вас и поздравляем! В матче-открытии в Риме сыграют сборные Италии и Турции. Возможно, не самая яркая вывеска, но крутых матчей на турнире будет много, это наверняка.
Если не хотите ставить на Евро, можно обратиться к старому доброму чемпионату Беларуси. Здесь два матча очередного тура. «Славия» сыграет с «Минском», а «Энергетик-БГУ» — с «Гомелем».
На что ставить в хоккее 11 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном, но и здесь в Кубке Стэнли пауза. Можно последить разве что за плей-офф лиги Восточного побережья.
На что ещё ставить 11 июня
На «Ролан Гаррос» в полуфинале мужского одиночного разряда сегодня классика: Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем. В другой паре за выход в финал сразятся Александр Зверев и Стефанос Циципас. Кроме того, проходят турниры в Штутгарте и Ноттингеме, это уже трава, здесь игроки ведут подготовку к Уимблдону.
В плей-офф НБА третий матч в серии «Денвер» — «Финикс». Пока клуб из Аризоны ведет 2-0. Третья игра и в противостоянии «Атланты» и «Филадельфии», там пока 1-1.
В волейбольной Лиге наций мужская сборная России сегодня завершит третий этап поединком со Словенией.
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