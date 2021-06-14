Венгрия — Португалия. Прогноз: великий Криштиану Роналду начнёт защиту титула

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Венгрия — Португалия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами португальцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех венгерской сборной оценён экспертами в 8.60. А ставки на ничью принимаются за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Венгрия — Португалия 15 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Венгрия — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьёт Венгрия, сыграет коэффициент 1.90. Гол Португалии оценён букмекерами коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Венгрия — Португалия (15.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.



Первые матчи уже отгремели, сборная России тоже успела отметиться — уступила Бельгии с разгромным счётом 0:3. Впереди битва с Финляндией, но до неё состоится несколько интересных встреч. Например, во вторник, 15 июня, на поле стадиона «Пушкаш Арена» в Будапеште будут выяснять отношения сборные Венгрии и Португалии.



За заветную путёвку на чемпионат Европы венграм пришлось бороться. Во время квалификации заняли лишь четвёртое место в группе, набрали скромнейшие 12 очков за десять туров. Отставание от Уэльса, который финишировал вторым, составило два пункта, а от идущей следом Словакии — один пункт. Хорватия убежала далеко, а Азербайджан отстал сразу же.



Благо что в дополнительных матчах удалось обыграть Болгарию (3:1) и Исландию (2:1). Любопытно здесь то, что венгерская сборная в финальной встрече уступала исландцам со счётом 0:1 вплоть до 88-й минуты. А победный гол забил один из лидеров — Доминик Собослаи. Дело было сделано, но соперники на Евро достались невероятно серьёзные.



Команда итальянского специалиста Марко Росси попала в группу F, где, не считая португальцев, также сыграют сборные Франции и Германии. Перед началом первого тура букмекеры считают Венгрию железным аутсайдером. На наш взгляд, вполне справедливо, ведь тягаться с такими мастодонтами футбола будет крайне непросто. Тем более на фоне кадровых потерь.



Сборная Португалии, например, является действующим победителем чемпионата Европы. В 2016-м году обыграла в финале сборную Франции. Конечно, по той победе могли возникнуть вопросы, но сейчас команда под руководством Фернанду Сантуша стала только лучше. На данный момент она — одна из самых организованных и дисциплинированных сборных во всём мире.



Помимо вечного лидера, Криштиану Роналду, в составе целая масса креативных футболистов, которые могут придумать гол на ровном месте. Кудесник Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в порядке, на месте и Диогу Жота с Бернарду Силвой. Да и с последними результатами у португальцев всё нормально.

Во время стартовых туров отборочного раунда ЧМ-2022 набрали семь из девяти возможных очков. Обыграли Азербайджан (1:0) с Люксембургом (3:1), а также скатали ничью с Сербией (2:2). Хотя в матче с сербами португальской команде удалось забить третий мяч в концовке. Но арбитры не увидели, что мяч пересёк линию ворот, а VAR в отборе на ЧМ не задействован.



В целом же Португалия выглядит мощно. Пожалуй, единственное, что могут в данной ситуации сделать венгры — попытаться получить удовольствие от футбола. Рассчитывать даже на третье место в группе F будет крайне непросто. Да, в первых двух турах на их стороне будет родной стадион и поддержка болельщиков, но едва ли этого хватит.



С голами у Венгрии серьёзных проблем нет, пободаться и даже разок огорчить действующих чемпионов она вполне может. Но мы бы проверили комбинированную ставку «П2 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.85. Ждём чего-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу португальской сборной. Слишком уж велика разница в уровне исполнителей.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Венгрия — Португалия 15 июня 2021 года

Сборная Венгрии чудом выбилась на чемпионат Европы, но попала в группу смерти. Помимо Португалии здесь зубастые команды Франции и Германии. На стороне венгров будет поддержка родных болельщиков, но едва ли этого хватит. Ждём уверенной победы действующего чемпиона. Слишком уж хорош у него подбор футболистов.



Ставка: победа Португалии и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.