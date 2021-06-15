Мюллер с Хуммельсом снова в сборной Германии. Вернут ли они бундестим былую славу?

Франция — Германия. Прогноз «Фонбет»: Мюллер и Мбаппе устроят один из лучших матчей Евро

15 июня сборные Франции и Германии встретятся в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Встреча на «Альянц Арене» в Мюнхене начнется в 22:00 мск. Сделать ставку на матч Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Франция

Беспроигрышная серия французов достигла семи матчей во всех турнирах (шесть побед и ничья). В этих встречах команда Дидье Дешама забила 15 мячей, пропустив лишь три гола. В двух товарищеских играх перед стартом Евро сборная Франции выиграла со счетом 3:0 у Уэльса и Болгарии.

В отборочной группе к чемпионату Европы французы заняли первое место в группе Н, набрав 25 очков в 10 матчах, – восемь побед, одна ничья и одно поражение.

На последнем Евро французы стали серебряными призерами, уступив в финале Португалии – нынешнему своему сопернику по группе F.

В какой форме Германия

Немцы менее стабильны – в пяти матчах на их счету три победы при одной ничьей и одном поражении. Причём бундестим уступила Северной Македонии (1:2) – главному аутсайдеру предстоящего Евро. В двух товарищеских встречах перед стартом турнира сборная Германии сыграла вничью с Данией (1:1), а затем разнесла Латвию (7:1).

Немцы без проблем прошли отборочный этап: первое место в группе С, 21 очко в восьми матчах – семь побед и одно поражение.

На трёх предыдущих чемпионатах Европы немцы как минимум доходили до полуфинала, а в 2008 играли в финале. Последняя победа на турнире одержана в 1996 году.

Франция – Германия: статистика личных встреч

В четырёх последних официальных встречах французы выиграли дважды, немцы – один раз. В полуфинале чемпионата Европы 2016 года сборная Франции оказалась сильнее со счётом 2:0.

Ориентировочные составы Франции и Германии

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Павар, Канте, Рабьо, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Германия: Нойер, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер, Гюндоган, Киммих, Сане, Кроос, Мюллер, Гнабри, Хаверц.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Франция – Германия 15 июня 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.78 (сделать ставку).

Атакующий потенциал обеих команд колоссален. С французской стороны – Мбаппе, Бензема, Гризманн, а с немецкой – Мюллер, Вернер, Хаверц. Командам нет смысла беречь силы до следующего турнира – необходимо вырывать очки у главного конкурента за выход из группы.

Впереди ещё Португалия, которая тоже намерена испортить праздник французам и немцам, поэтому нужно брать очки с первого матча! Группа слишком сильна, каждая осечка рискует оказаться фатальной.

В двух товарищеских матчах перед Евро обе сборные не скромничали: шесть и восемь забитых голов у Франции и Германии соответственно. Последняя очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Франции. Ждём голов в обе стороны и сегодня.