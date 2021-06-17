Андрей Рублёв — Филипп Кольшрайбер. Прогноз: вторая ракетка России увязнет в Германии

18 июня Андрей Рублёв и Филипп Кольшрайбер сыграют в матче ¼ финала травяных соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех Кольшрайбера можно поставить за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Галле Андрей Рублёв — Филипп Кольшрайбер 18 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Филипп Кольшрайбер не получится упорным: ставки на тотал больше 23.0 гейма принимаются за 1.96, тотал меньше 23.0 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на третий сет принимаются за 2.51.

Анализ матча в Галле Андрей Рублёв — Филипп Кольшрайбер (18.06.2021)

С завершением грунтового сезона в большом теннисе спортсмены отправились демонстрировать свои умения на травяном покрытии. Первые заметные турниры у мужчин проходят в Галле и Лондоне. Среди россиян успешными выступлениями пока может похвастать только Андрей Рублёв, который в пятницу сыграет в 1/4 финала в Германии с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Рублёв и Кольшрайбер ранее пересекались лишь однажды — в Гамбурге в 2017 году уверенную победу со счётом 6:3, 6:1 одержал немец. Тот матч, впрочем, состоялся на грунтовой поверхности, тогда как завтра спортсмены сыграют на траве. Да и Андрей с тех пор заметно прибавил. Как в рейтинге, так и в качестве тенниса.

Как бы то ни было, прекрасно себя чувствует Кольшрайбер и на траве. Лишним тому подтверждением является титул в Галле, пусть и в далёком 2011 году. В текущем розыгрыше турнира Филипп оформил две победы над не самыми простыми соперниками. В первом раунде обыграл представителя Австрии Юрия Родионова, во втором — француза Корентена Муте.

Россиянин в Галле тоже избежал лишних трудностей. Одолел соотечественника Карена Хачанова и теннисиста из Австралии Джордана Томпсона. Уроженец Москвы, как и Кольшрайбер, пока не проиграл ни одной партии на этой неделе. Очевидно, что уже в пятницу чья-то серия прервётся.

Результаты Андрея в текущем сезоне впечатляют. Помимо 2-0 на травяном покрытии, россиянин проиграл всего четыре поединка из 24 на харде и лишь на грунте несколько сдал позиции — девять побед при пяти поражениях и вылете с «Ролан Гаррос» в первом же круге. Кольшрайбер же за весь сезон провёл лишь 13 поединков, в которых одержал семь побед.

Если же говорить о выступлениях Андрея на траве в целом, то большими успехами он похвастать не может. Второй круг Уимблдона и суммарные 12 побед в карьере на быстрейшем покрытии в туре. Рублёв не выиграл ни одного травяного турнира. Подходить с таким багажом к четвертьфиналу престижных соревнований в Галле достаточно непросто.

Опыт и умение играть на траве явно пойдёт на пользу пусть и уже 37-летнему Кольшрайберу. Пусть российский теннисист пока и не испытал серьёзных проблем на турнире, матч 1/4 финала может стать для него настоящей проверкой на готовность к большим травяным победам. Победить немца будет как минимум непросто, а значит взять плюсовую фору по сетам на Кольшрайбера было бы логичным.

Коэффициент приближается к двойке. Заманчивое предложение: даже одной взятой партии в исполнении немца хватит для прохода. В родной стране опытнейший Кольшрайбер точно будет цепляться до последнего. Значит, лёгкой прогулки у Рублёва тут быть не должно.

Ставки на матч турнира в Галле Андрей Рублёв — Филипп Кольшрайбер 18 июня 2021 года

37-летний Кольшрайбер не раз демонстрировал, что даже в таком возрасте может пошуметь солидными победами. Чего только стоит выход в третий круг завершившегося «Ролан Гаррос», где он в трёх сетах обыграл набравшего форму Аслана Карацева. На траве Филиппу может быть ещё проще — сильная подача у него есть. К тому же розыгрыши на быстром покрытии становятся существенно короче, а значит, и сил на них нужно тратить меньше.

Ставка: победа Кольшрайбера с форой (+1.5) по сетам за 1.93.