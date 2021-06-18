Венгрия — Франция. Прогноз: Гризманн, Бензема и Мбаппе не боятся «группы смерти»

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Венгрия — Франция. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех венгерской сборной оценён экспертами в 12.80. А ставки на ничью принимаются за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Венгрия — Франция 19 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Венгрия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьёт Венгрия, сыграет коэффициент 2.17. Гол Франции оценён букмекерами коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.47.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Венгрия — Франция (19.06.2021)

На дворе лето, большинство европейских клубных первенств завершилось. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.



Второй тур набирает обороты, сборная России успела забрать три очка у Финляндии и повысить шансы на выход в плей-офф. Самое время обратить внимание на другие встречи. В субботу, 19 июня, на поле стадиона «Пушкаш Арена» в Будапеште сборная Венгрии будет принимать Францию. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Сборная Венгрии в последнее время выглядит не так плохо, но добыть путёвку на Евро-2020 получилось не без доли везения. В отборочном турнире заняли всего лишь четвёртое место в группе, так что пришлось играть дополнительные стыковые матчи. Однако победа в этих играх закинула команду прямиком в группу F.



Фактически для венгров это «группа смерти», поскольку, помимо могучих французов, здесь ещё и сборные Германии и Португалии. С последней, к слову, уже успели встретиться в первом туре. Проиграли с досадным счётом 0:3, но, надо сказать, вполне по делу. Преимущество португальцев было существенным, достаточно взглянуть на статистику.



И угловых действующие чемпионы Европы разыграли больше (6-0), и в створ попадали чаще (7-3) и суммарно мячом владели дольше (70-30%). Хотя до 84-й минуте венгерская команда умудрялась отбиваться и терпеть, а эпизодами даже недурно огрызаться. Но сначала отличился Рафаэл Геррейру, а затем дубль оформил Криштиану Роналду. Шансов у Гулачи не было.



Едва ли теперь есть какие-либо вменяемые шансы и у сборной Венгрии в целом. Франция в первом туре сыграла в Мюнхене с Германией и одержала победу со счётом 1:0. В первом тайме французы оказались гораздо острее немцев и вполне заслуженно наиграли на гол. После прострела Лукаса Эрнандеса мяч в свои ворота срезал Матс Хуммельс.

После перерыва Германия серьёзно добавила, появились опасные моменты, могли даже сравнять счёт. Но подопечные Дидье Дешама ловко сыграли на контраках, один раз попали в штангу и ещё дважды забили. Однако VAR лишил Килиана Мбаппе гола и результативной передачи, поскольку тот в обоих случаях находился в положении «вне игры». Впрочем, три очка никуда не делись.



Разумеется, французы классом на голову выше сборной Венгрии. Несмотря на то что венгры сыграют на домашнем стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, где можно будет рассчитывать на поддержку трибун, гости всё равно справедливо считаются фаворитами. Линия атаки внушительная, Германии с какой-то стороны даже повезло в прошлом туре.



На наш взгляд, мудрить здесь нечего. Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.00 выглядит вполне заманчиво. Альтернативный вариант — победа Франции всухую за 1.89. Дело в том, что сборная Франции в шести предыдущих играх во всех турнирах, включая товарищеские поединки, пропустила только один гол — от Украины. Да и тот из-за собственной ошибки. Оборона в порядке, проблем возникнуть не должно.



Вряд ли подопечные Дидье Дешама станут форсировать события и гнаться за крупным счётом, вторая победа обеспечит им путёвку в плей-офф вне зависимости от счёта. Ждём чего-то в духе 2:0. Спокойная победа на классе от действующих чемпионов мира.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2020 Венгрия — Франция 19 июня 2021 года

Сборная Венгрии умудрилась попасть в финальный раунд Евро-2020, но тут же получила 0:3 от сборной Португалии. Хотя сопротивлялась больше 80 минут. А у сборной Франции в последнее время отлично выглядит линия защиты — только один пропущенный гол в шести встречах. Французы банально сильнее на голову, так что не будем мудрить.



Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.00.