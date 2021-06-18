Россия идёт второй в группе Евро-2020, но поражение от Дании всё перечеркнёт

Во втором туре Евро-2020 сборная России победила команду Финляндии со счётом 1:0. После того как Дания проиграла Бельгии 1:2, наша команда занимает вторую строчку, набрав 3 очка. Выход из группы в кармане? Совсем нет. Букмекеры, например, оценивают шансы подопечных Черчесова ниже 50%. Всё будет зависеть от результата третьей игры. А сомнения в нём большие. Давайте изучать расклады.

Кто попадёт в плей-офф

По регламенту в плей-офф выйдут 12 команд, занявших первые и вторые места в группах, а также 4 лучшие команды, ставшие третьими в квартетах.



После двух туров в группе B лидирует Бельгия, у этой команды 6 очков. «Красные дьяволы» уже обеспечили себе путёвку в плей-офф. На втором месте сборная России, у нашей команды 3 очка. Столько же у Финляндии, но Россия находится выше из-за победы в личной встрече. Замыкает турнирную таблицу Дания, у этой сборной очков нет.



В третьем туре Россия в Копенгагене сыграет с Данией, а Финляндия – с Бельгией. От результата этих матчей будет зависеть турнирный расклад в группе.

Что нужно России, чтобы попасть в плей-офф

Для сборной России всё будет зависеть от исхода матча с Данией. Если наша команда обыграет датчан, то на 100% попадёт в плей-офф. Если в параллельной встрече бельгийцы обыграют Финляндию или матч завершится ничьей, то наша сборная выйдет в 1/8 финала со второго места. Если победят финны, то наша сборная окажется третьей, даже несмотря на победу над Финляндией в личной встрече. В таком случае у трёх команд станет по 6 очков, но разница мячей у нашей команды будет худшая. Впрочем, в плей-офф наши всё равно выйдут: как минимум в двух группах команды с 3-го места 6 очков не наберут.



Если матч Дания – Россия завершится ничьей, то нам нужно будет смотреть на результат параллельной встречи. Если Финляндия в ней не выиграет, второе место от команды Черчесова никуда не денется. Если победят финны, наша сборная останется третьей с 4 очками. Хватит ли этого для выхода в 1/8 финала? По опыту Евро-2016 – да, но нельзя исключать и плохой сценарий, отрицательная разница мячей может помешать нашей сборной.

Самый плохой расклад для нашей команды – это поражение от Дании. При таком раскладе даже ничья в игре Бельгия – Финляндия отправит нас домой. Если же финны проиграют, то у 3 команд будет по 3 очка. И тогда нужно будет считать разницу мячей. Если поражение наших будет в 2 гола или больше, это стопроцентный вылет. Если поражение будет в один мяч, но при этом наша команда забьёт, то финнов мы обойдём и станем третьими. Если матч завершится со счётом 0:1, нужно будет, чтобы финны проиграли бельгийцам крупно. Но не стоит забывать, что даже если Россия и останется третьей, у неё будет всего 3 очка. Этого может и не хватить, тем более что разница мячей у нас будет отрицательной.

Что говорят букмекеры

Объективно говоря, аналитики букмекерских компаний смотрят на перспективы нашей команды скептически. Поставить на то, что наша команда выйдет в плей-офф, можно с коэффициентом 2.05, а на то, что после игры с Данией всё завершится, можно сделать ставку за 1.77. Таким образом, шансы россиян меньше 50%.



Во многом такие оценки идут после игры Дании с Бельгией. Да, датчане проиграли, но весь первый тайм переигрывали соперника, и лишь гений Кевина Де Брёйне, вышедшего на замену после перерыва и организовавшего два мяча, перевернул матч. Но игра Дании была очень убедительной.



К тому же матч с Россией, как и два предыдущих, датчане проведут у себя дома, в Копенгагене, на стадионе «Паркен». Это дополнительный плюс для скандинавов. Более того, на игре не будет российских болельщиков, власти Дании отказались пускать их в страну. В общем, будет очень сложно.



Прямо сейчас сделать ставку на победу Дании в матче с Россией можно с коэффициентом 1.67, это примерно 59%. На ничью принимают ставки с коэффициентом 4.30 (23%), а на нашу сборную можно поставить за 5.15 (18%).

А если выйдем в плей-офф, какие шансы?

Не самые высокие. На выход сборной России в четвертьфинал можно сделать ставку с коэффициентом 4.50, на полуфинал можно поставить за 14.00, а на финал – за 40.00. Если же вы верите в то, что наша сборная наберёт ход и станет чемпионом Европы, можете рискнуть и поставить на такое развитие событий с коэффициентом 120.00.



Что касается возможных соперников, то если наша команда выйдет в плей-офф со 2-го места в группе, то сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе А. Скорее всего, это будет Уэльс, но теоретические шансы есть и у Швейцарии.



А вот если наша сборная займёт 3-е место, то сыграет с победителем группы Е или F. В группе Е пока лидирует Словакия, но, конечно, фаворит этого квартета – Испания. Ну а группа F – это «группа смерти». Пока претенденты на первую строчку там – это Франция и Португалия.



Впрочем, думать о сопернике по плей-офф сборной России пока рано. Сначала нужно добиться нужного результата в игре с Данией. А это будет очень непросто.